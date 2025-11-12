Общество 12.11.2025 в 15:49

Почти 100% молодежи не поддерживают блокировок интернета

ВЦИОМ: новое поколение россиян тотально против «замедления» и блокировок интернет-ресурсов и временного отключения Сети
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

В опросе государственного ВЦИОМ население неожиданно высказалось резко против ограничений «к некоторым зарубежным ресурсам» в интернете и способам их обхода.

24% россиян поддерживают ограничения «к некоторым зарубежным ресурсам: социальным сетям, мессенджерам и цифровым платформам», 39% не поддерживают.

Среди россиян моложе 35 лет почти никто не поддерживает ограничений. Среди негативных последствий блокировок они чаще всего называют усложнение поиска информации, трудности в общении из-за невозможности звонить в Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), необходимость пользоваться VPN, помехи в работе.

Среди тех, кто поддерживает ограничения, многие при этом одобряют и способы их обхода.

«В целом можно сказать, что на наших глазах формируются два «цифровых мира»: один контролируемый и «безопасный» для тех, кто не ищет обходных путей и ограничивается доступными платформами, второй – свободный, но требующий усилий и скорее продвинутого уровня цифровой грамотности. Появление этих двух «цифровых миров», поляризация общества по медиапривычкам на фоне блокировок платформ могут усугубить проблему информационных «пузырей». Картина мира молодежи и старшего поколения будет различаться, что не только затруднит межпоколенческий диалог и взаимопонимание, но и может способствовать дальнейшему усилению ценностных расхождений, которые мы уже активно наблюдаем», - сообщается в аналитике ВЦИОМ.

*принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ

