Общество 12.11.2025 в 15:52

Дедушка в Улан-Удэ остался без телефона проехав на трамвае

Пенсионера обокрал бывший уголовник
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Дедушка в Улан-Удэ остался без телефона проехав на трамвае

В полиции Бурятии советуют быть осторожнее в общественном транспорте и держать свои личные вещи под присмотром. Накануне 70-летний дедушка, проехав в трамвае буквально пару остановок, остался без средств связи. Обнаружив пропажу дорогостоящего телефона, пенсионер обратился за помощью в полицию.

- Кража произошла утром по пути следования трамвая маршрута № 4 от остановки «Ключевская» до «Лебедева». Похищенный телефон находился у потерпевшего в наружном кармане куртки. Спустя непродолжительное время личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Улан-Удэ, - сообщили в полиции.

Мужчину задержали и завели уголовное дело. Телефон изъяли, как вещественное доказательство.

В общественных местах, особенно в транспорте, на рынках и в очередях держите сумки, кошельки, телефоны и другие ценные предметы под постоянным контролем. Используйте внутренние карманы. Будьте особенно внимательны в часы пик. Если вы стали свидетелем кражи или заметили подозрительного человека рядом — обратитесь к сотрудникам транспорта или позвоните в полицию, - призывают в МВД республики.

Фото: loon.site

Теги
кража

Все новости

Бурятия на кончике языка
12.11.2025 в 16:11
Птица счастья завтрашнего дня
12.11.2025 в 16:02
Дедушка в Улан-Удэ остался без телефона проехав на трамвае
12.11.2025 в 15:52
Почти 100% молодежи не поддерживают блокировок интернета
12.11.2025 в 15:49
Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» с 13 ноября начнет работу в Иркутской области и Бурятии
12.11.2025 в 15:43
В Австралию переехало 22 тысячи монголов
12.11.2025 в 15:39
Мэр Улан-Удэ потребовал непрерывно чистить улицы от снега
12.11.2025 в 15:32
Монгольские борцы завоевали 11 медалей в США
12.11.2025 в 15:19
В Бурятии женщины подрались из-за мяса
12.11.2025 в 15:11
В Улан-Удэ приводят в порядок дороги, дворы и экологию
12.11.2025 в 14:43
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Птица счастья завтрашнего дня
Киберпанк добрался до Сибири
12.11.2025 в 16:02
Почти 100% молодежи не поддерживают блокировок интернета
ВЦИОМ: новое поколение россиян тотально против «замедления» и блокировок интернет-ресурсов и временного отключения Сети
12.11.2025 в 15:49
Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» с 13 ноября начнет работу в Иркутской области и Бурятии
В состав мобильной поликлиники входят 14 вагонов, 8 из которых – медицинского назначения
12.11.2025 в 15:43
В Австралию переехало 22 тысячи монголов
Правительство Монголии заключит с властями этой страны соглашение о социальном обеспечении экспатов
12.11.2025 в 15:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru