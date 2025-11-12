Дедушка в Улан-Удэ остался без телефона проехав на трамвае

В полиции Бурятии советуют быть осторожнее в общественном транспорте и держать свои личные вещи под присмотром. Накануне 70-летний дедушка, проехав в трамвае буквально пару остановок, остался без средств связи. Обнаружив пропажу дорогостоящего телефона, пенсионер обратился за помощью в полицию.

- Кража произошла утром по пути следования трамвая маршрута № 4 от остановки «Ключевская» до «Лебедева». Похищенный телефон находился у потерпевшего в наружном кармане куртки. Спустя непродолжительное время личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Улан-Удэ, - сообщили в полиции.

Мужчину задержали и завели уголовное дело. Телефон изъяли, как вещественное доказательство.

В общественных местах, особенно в транспорте, на рынках и в очередях держите сумки, кошельки, телефоны и другие ценные предметы под постоянным контролем. Используйте внутренние карманы. Будьте особенно внимательны в часы пик. Если вы стали свидетелем кражи или заметили подозрительного человека рядом — обратитесь к сотрудникам транспорта или позвоните в полицию, - призывают в МВД республики.

Фото: loon.site