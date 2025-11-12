Общество 12.11.2025 в 16:02

Птица счастья завтрашнего дня

Киберпанк добрался до Сибири
A- A+
Текст: Номер один
Птица счастья завтрашнего дня

Уже сегодня в Якутии можно увидеть, как дроны доставляют голодным клиентам еду из ресторанов. Что дальше? Роботы, чистящие стайку? Дроны-пастухи?

В Якутии начались регулярные полеты беспилотников, которые доставляют блюда из ресторанов. Причем речь идет о состоятельных жителях районов, которым не с руки ездить в город только ради ресторанной еды.

«Выбирая на сайте заведения блюда, они могут в течение максимум 20 минут получить свой заказ. Пока регулярные полеты по маршруту осуществляются в п. Нижний Бестях, расположенный от Якутска на другом берегу. Расстояние в 45 минут, которое обычно люди преодолевают на пароме, дрон летит за 15 - 20 минут. Воздушный мост опробовали еще в июле, сейчас он стал регулярным», - пишут в сети.

Учитывая, насколько сильным мотиватором может быть человеческая лень, думается, скоро в небе между новостройками трафик дронов будет не меньше, чем автомобильный внизу. А у людей вообще отпадет необходимость выходить на улицу.

Теги
карикатура

Все новости

Бурятия на кончике языка
12.11.2025 в 16:11
Птица счастья завтрашнего дня
12.11.2025 в 16:02
Дедушка в Улан-Удэ остался без телефона проехав на трамвае
12.11.2025 в 15:52
Почти 100% молодежи не поддерживают блокировок интернета
12.11.2025 в 15:49
Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» с 13 ноября начнет работу в Иркутской области и Бурятии
12.11.2025 в 15:43
В Австралию переехало 22 тысячи монголов
12.11.2025 в 15:39
Мэр Улан-Удэ потребовал непрерывно чистить улицы от снега
12.11.2025 в 15:32
Монгольские борцы завоевали 11 медалей в США
12.11.2025 в 15:19
В Бурятии женщины подрались из-за мяса
12.11.2025 в 15:11
В Улан-Удэ приводят в порядок дороги, дворы и экологию
12.11.2025 в 14:43
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Дедушка в Улан-Удэ остался без телефона проехав на трамвае
Пенсионера обокрал бывший уголовник
12.11.2025 в 15:52
Почти 100% молодежи не поддерживают блокировок интернета
ВЦИОМ: новое поколение россиян тотально против «замедления» и блокировок интернет-ресурсов и временного отключения Сети
12.11.2025 в 15:49
Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» с 13 ноября начнет работу в Иркутской области и Бурятии
В состав мобильной поликлиники входят 14 вагонов, 8 из которых – медицинского назначения
12.11.2025 в 15:43
В Австралию переехало 22 тысячи монголов
Правительство Монголии заключит с властями этой страны соглашение о социальном обеспечении экспатов
12.11.2025 в 15:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru