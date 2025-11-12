Птица счастья завтрашнего дня

Уже сегодня в Якутии можно увидеть, как дроны доставляют голодным клиентам еду из ресторанов. Что дальше? Роботы, чистящие стайку? Дроны-пастухи?

В Якутии начались регулярные полеты беспилотников, которые доставляют блюда из ресторанов. Причем речь идет о состоятельных жителях районов, которым не с руки ездить в город только ради ресторанной еды.

«Выбирая на сайте заведения блюда, они могут в течение максимум 20 минут получить свой заказ. Пока регулярные полеты по маршруту осуществляются в п. Нижний Бестях, расположенный от Якутска на другом берегу. Расстояние в 45 минут, которое обычно люди преодолевают на пароме, дрон летит за 15 - 20 минут. Воздушный мост опробовали еще в июле, сейчас он стал регулярным», - пишут в сети.

Учитывая, насколько сильным мотиватором может быть человеческая лень, думается, скоро в небе между новостройками трафик дронов будет не меньше, чем автомобильный внизу. А у людей вообще отпадет необходимость выходить на улицу.