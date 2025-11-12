«Более 30 лет стажа»: в Бурятии водитель пожарной машины умер перед дежурством

В Бурятии на 69-м году жизни скончался водитель пожарного автомобиля Александр Иванов. Сотрудник 20-го Северобайкальского отряда ГПС РБ проработал в пожарной охране более 30 лет. Он умер сегодня утром перед заступлением на дежурство, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Мужчина трудился водителем в пожарной части №49, расположенной в поселке Новый Уоян, с 19 октября 1993 года. По словам коллег, он обладал знаниями устройства спецтехники, умело поддерживал ее в постоянной боевой готовности и управлял ею в сложных дорожных и чрезвычайных условиях.

«Его способность быстро ориентироваться на местности и принимать правильные решения обеспечивала оперативность прибытия на вызовы, что жизненно важно в данной профессии. Однако, помимо безупречного выполнения служебного долга, коллеги-пожарные отмечают уникальные личные качества Александра Ивановича. Они характеризуют его как ответственного и исключительно доброго человека», - отметили в агентстве.

Ранее «Номер один» сообщал о гибели водителя пожарной машины – 64-летнего Владимира Хомякова. Его сбил на трассе неподалеку от Онохоя водитель мусоровоза, который не заметил мужчину из-за дыма. Пожарные съехались туда, чтобы потушить возгорание травы.