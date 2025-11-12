«Росатом вернулся в Монголию

Он напомнил, что «Росатом» - это конгломерат из 550 предприятий, на которых работает полмиллиона специалистов. Корпорация – лидер глобального рынка ядерных технологий и концентрирует почти 90% мировых заказов на сооружение АЭС в Египте, Турции, Китае, Индии, Венгрии и Казахстане.





Во время семинара участники обсудили перспективы развития российско-монгольского сотрудничества в области атомной энергетики. Были представлены доклады о российских разработках в сфере атомных технологий малой мощности и обсуждены их возможности для использования в Монголии. Эксперты отметили значительный потенциал данных решений для энергоснабжения городов и промышленности страны. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и обсуждения совместных инфраструктурных проектов.





Посол РФ в Монголии Алексей Евсиков сообщил о том, что привлекательными для монгольских партнеров могут стать не только атомные электростанции (АЭС) малой мощности, но и другие проекты государственной корпорации «Росатом». Заявление прозвучало на открытии научно-просветительского семинара на тему «Атомная энергетика: шаг в будущее».«Цель семинара – рассказать монгольской общественности, что такое современный мирный атом и какие возможности сотрудничества открываются с возвращением в Монголию в 2024 году постоянного офиса «Росатома». Привлекательными для монгольских партнеров могут стать не только АЭС малой мощности, но и целый спектр иных проектов», – сказал глава российской дипмиссии.«Представительства «Росатома» открыты в 168 странах, с июня 2024 года действует постоянный офис в Улан-Баторе. 14 ноября 2025 года исполнится 25 лет межправительственному соглашению о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. Уверен, что этот комплексный документ создаст прочную основу для двустороннего сотрудничества в ядерной области», – отметил Алексей Евсиков.Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация является национальным лидером в производстве электроэнергии (около 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находится 41 энергоблок в 11 странах. В сферу деятельности «Росатома» входит также производство инновационной неядерной продукции, логистика и развитие Северного морского пути, реализация экологических проектов. Госкорпорация объединяет более 550 предприятий и организаций, в которых работают около 420 тысяч человек.Росатом обладает богатым опытом реализации проектов атомных станций малой мощности (АСММ). Такие станции называют главным трендом мирового атомного рынка последних лет. Они интересны как странам, уже использующим АЭС большой мощности, так и тем, кто только еще раздумывает о ядерной энергетике. Более 5 лет работает плавучая станция в самом северном российском городе Певеке. Первая наземная АСММ строится в Усть-Куйге (Якутия) и станет энергетическим сердцем крупного сырьевого кластера. Малые плавучие энергоблоки запитают освоение Баимской рудной зоны на Чукотке. В 2024 году Россия заключила первый в мире экспортный контракт на сооружение АСММ: «Росатом» построит малую станцию в Узбекистане. Также подписано межправительственное соглашение с Мьянмой о принципах сотрудничества в области строительства АСММ.