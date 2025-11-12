«Вместе мы сила!»: бойцы СВО поблагодарили мэрию Улан-Удэ за ценную технику

Участники специальной военной операции поблагодарили мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова и администрацию города за оказанную помощь – отправку на передовую ценной техники. Бойцы штурмовой 37-й бригады и штурмовики спецназа «Байкал» записали видеообращения.

«От лица военнослужащих батальона штурмового 37 бригады выражаем благодарность администрации города Улан-Удэ и лично Шутенкову Игорю Юрьевичу за мотоциклы Эндуро 250 и Эндуро 300. Вместе мы сила. Победа будет за нами», - сказали бойцы.

Каждый месяц сотрудники мэрии сдают деньги на оказание помощи землякам, которые сейчас находятся в зоне СВО. По заявкам бойцов они приобрели и отправили на нужды спецоперации дизельные генераторы, дроны, автомобиль «Нива», мотоциклы и многое другое.