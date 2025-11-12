В Бурятию пришел гонконгский грипп

В Бурятии сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ, обусловленная преимущественно циркуляцией вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, бокавирусов и риновирусов). В то же время на этой неделе в республике зарегистрированы первые случаи гриппа А (Н3N2), сообщили в Роспотребнадзоре.Грипп А (H3N2) также известен как гонконгский грипп. Этот вариант вируса особенно опасен для детей и пожилых людей из-за риска осложнений, таких как пневмония, миокардиты, энцефалиты. Также он может вызвать обострение хронических заболеваний.В Роспотребнадзоре напоминают, что для гриппа характерен короткий инкубационный период – от нескольких часов до 1 – 1,5 суток. Начало болезни острое, сопровождается высокой температурой, головной болью, головокружением, болью в мышцах, суставах, глазных яблоках, кашлем.Сейчас в республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент привито свыше 426 тыс. человек, из них более 143 тыс. детей, сообщает ведомство.