Общество 12.11.2025 в 17:30

В Бурятию пришел гонконгский грипп

Уже зарегистрированы первые случаи заболевания
Текст: Андрей Константинов
В Бурятию пришел гонконгский грипп
Фото: freepik.com
В Бурятии сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ, обусловленная преимущественно циркуляцией вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, бокавирусов и риновирусов). В то же время на этой неделе в республике зарегистрированы первые случаи гриппа А (Н3N2), сообщили в Роспотребнадзоре.

Грипп А (H3N2) также известен как гонконгский грипп. Этот вариант вируса особенно опасен для детей и пожилых людей из-за риска осложнений, таких как пневмония, миокардиты, энцефалиты. Также он может вызвать обострение хронических заболеваний.

В Роспотребнадзоре напоминают, что для гриппа характерен короткий инкубационный период – от нескольких часов до 1 – 1,5 суток. Начало болезни острое, сопровождается высокой температурой, головной болью, головокружением, болью в мышцах, суставах, глазных яблоках, кашлем.

Сейчас в республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент привито свыше 426 тыс. человек, из них более 143 тыс. детей, сообщает ведомство.
грипп

