Осужденный из Бурятии перенял опыт на крупном агрофоруме в Новосибирске

В Новосибирске с 5 по 7 ноября прошли VIII Сибирский агропродовольственный форум и крупная международная выставка «Сибирская аграрная неделя». Свои новейшие образцы сельхозтехники, оборудования, а также передовые технологии хранения и переработки продукции представили более 350 компаний из России, Китая и Беларуси.

На агрофоруме побывал осужденный, состоящий на учете в филиале по Мухоршибирскому району УИИ УФСИН по Бурятии. Он прибыл на мероприятие со своим работодателем – компанией ООО «Здоровое питание», которое специализируется на выращивании овощей для жителей республики.

Мужчина смог перенять опыт ведущих специалистов АПК и познакомиться с современными технологиями. Его заинтересовало использование беспилотных летательных аппаратов для обработки полей и точного высева семян, что позволяет минимизировать повреждение посевов.

«После освобождения из мест лишения свободы и постановки на учет в инспекцию осужденному было оказано содействие в трудоустройстве в ООО «Здоровое питание», - пояснили в УФСИН по Бурятии.