Сельчанка в Бурятии погорела на выгодном стартапе

За сутки жители Бурятии потеряли более миллиона рублей и одной из их жертв стала 47-летняя сельчанка из Иволгинского района. Женщина польстилась на заработок, который ей предложили мошенники, и потеряла 700 тысяч рублей.

17 сентября женщине позвонили на сотовый неизвестные и предложили «выгодный инвестиционный проект». Для старта требовалось внести $100 — она перевела 8 800 рублей по QR‑коду.

- С сельчанкой связался «наставник» и в течение нескольких дней они совершали тестовые сделки по 100–200 рублей. «Наставник» попросил пополнить счёт на тысячи рублей, а чуть погодя на 1 млн 400 тысяч рублей, заявив, что 600 тысяч вложит из своих средств. Женщина оформила на мужа кредит в 600 000 рублей и перевела их на счёт инвестиционной платформы, но Мошенники убедили её, что средства не зачислились т.к. она ошиблась при вводе реквизитов. Только тогда гражданка поняла, что связалась с аферистами и стала искать в интернете способы возврата средств, - рассказали в полиции республики.

Женщина обратилась к «юристам» из интернета, которые за свои услуги потребовали 15 % от суммы для возврата средств, которые тоже оказались мошенниками.

- Она открыла счёт в иностранном банке и перевела 32 000 рублей, но после ее попросили оплатить «курсовую разницу» в размере 105 тысяч рублей. Только тогда женщина осознала, что юристы компании по выводу средств с инвестиционных платформ еще одна группа аферистов – добавили в МВД.

Фото: loon.site