Общество 13.11.2025 в 09:48

В Бурятии школьник обнаружил в еде таракана

В учебное заведение уже выехали проверяющие
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии школьник обнаружил в еде таракана
Фото: соцсети
В Бурятии проверят Гурульбинскую школу, где ранее обнаружили таракана в одном из приготовленных для учеников блюд.

Ранее в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ» появилось видео от одного из учеников этой школы. Ребенок сообщил, что обнаружил половинку таракана прямо в тарелке с едой.

«Родители утверждают, что тараканы в еде — это уже не первый случай», - отмечают в телеграм канале.

Проверку проведут специалисты Управления образования Иволгинского района.

«В ходе проверки будут осмотрены помещения пищеблока, условия хранения и приготовления продуктов, а также документация по санитарным требованиям. Результаты проверки будут известны во второй половине дня. По итогам будут предприняты все необходимые меры», - приводит сообщение Управления образования телеграм-канал «Иволга-инфо.24/7»
Теги
школа таракан

Все новости

Двор пенсионерки из Бурятии превратился в болото после строительства дороги
13.11.2025 в 10:28
В Бурятии меняют налоговые правила для бизнеса и иностранных работников
13.11.2025 в 10:26
Горнолыжный центр в Байкальске выплатит компенсацию в 620 тысяч рублей за травму
13.11.2025 в 10:23
В Бурятии изменили Конституцию
13.11.2025 в 10:03
В Бурятии предложили возродить практику полива наледью
13.11.2025 в 09:50
В Бурятии школьник обнаружил в еде таракана
13.11.2025 в 09:48
Сельчанка в Бурятии погорела на выгодном стартапе
13.11.2025 в 09:34
В Бурятии неопытный проходчик погиб, выполняя указание начальника
13.11.2025 в 09:22
В Заиграевском районе Бурятии приостановили движение на участке трассы
13.11.2025 в 09:16
Возле автовокзала в Бурятии заметили лису
13.11.2025 в 09:03
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Медицина в Бурятии становится современнее
В республике продолжается масштабное обновление медучреждений
13.11.2025 в 10:44
Двор пенсионерки из Бурятии превратился в болото после строительства дороги
Установленный рядом дождеприемник не справляется с объемами стоков
13.11.2025 в 10:28
В Бурятии предложили возродить практику полива наледью
По словам специалистов, это дает прибавку урожайности
13.11.2025 в 09:50
Сельчанка в Бурятии погорела на выгодном стартапе
На легкий заработок ее подбили мошенники
13.11.2025 в 09:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru