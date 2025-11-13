Общество 13.11.2025 в 09:48
В Бурятии школьник обнаружил в еде таракана
В учебное заведение уже выехали проверяющие
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии проверят Гурульбинскую школу, где ранее обнаружили таракана в одном из приготовленных для учеников блюд.
Ранее в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ» появилось видео от одного из учеников этой школы. Ребенок сообщил, что обнаружил половинку таракана прямо в тарелке с едой.
«Родители утверждают, что тараканы в еде — это уже не первый случай», - отмечают в телеграм канале.
Проверку проведут специалисты Управления образования Иволгинского района.
«В ходе проверки будут осмотрены помещения пищеблока, условия хранения и приготовления продуктов, а также документация по санитарным требованиям. Результаты проверки будут известны во второй половине дня. По итогам будут предприняты все необходимые меры», - приводит сообщение Управления образования телеграм-канал «Иволга-инфо.24/7»
