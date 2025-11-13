В Бурятии школьник обнаружил в еде таракана

В Бурятии проверят Гурульбинскую школу, где ранее обнаружили таракана в одном из приготовленных для учеников блюд.Ранее в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ» появилось видео от одного из учеников этой школы. Ребенок сообщил, что обнаружил половинку таракана прямо в тарелке с едой.«Родители утверждают, что тараканы в еде — это уже не первый случай», - отмечают в телеграм канале.Проверку проведут специалисты Управления образования Иволгинского района.«В ходе проверки будут осмотрены помещения пищеблока, условия хранения и приготовления продуктов, а также документация по санитарным требованиям. Результаты проверки будут известны во второй половине дня. По итогам будут предприняты все необходимые меры», - приводит сообщение Управления образования телеграм-канал «Иволга-инфо.24/7»