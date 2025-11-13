В Бурятии предложили возродить практику полива наледью

Зампред правительства Бурятии – министр сельского хозяйства региона Амгалан Дармаев провел совещание с аграриями Тарбагатайского района. Те предложили вернуть практику полива наледью. Инициатива прозвучала по итогам засухи этого года, которая может стать началом многолетнего засушливого периода.

Раньше такой способ в муниципалитете использовали повсеместно, это позволяло поддерживать полноводье рек. На данный момент метод практикует лишь одно хозяйство в районе – ООО «Куйтунское».

«Сложностей с созданием наледей нет. Эти традиции живы, и их нужно возрождать, особенно в нашем животноводческом регионе, где сенокосы и пастбища дают львиную долю кормов», - сказал руководитель Россельхозцентра Намжил Мардваев.

По словам специалистов, данный вид орошения эффективен: дает прибавку урожайности на 200-300%. Особенно достойные результаты будут вместе с прокалыванием пастбищ и их дискованием. Как подчеркнули в профильном министерстве, текущая же урожайность в 4-5 ц/га не покрывает даже затраченные на укос ресурсы.

«Байкалмеливодхоз» изучит архивы, а район опросит старожилов для определения безопасных мест создания наледей без риска подтопления. По опыту прошлых лет, ледяной массы хватало вплоть до июля.

Амгалан Дармаев поручил провести инвентаризацию оросительных систем района и дать предложение аграриям по всем вариантам орошения – от традиционных методов до федеральных программ. 20 ноября состоится совещание по мелиорации с промежуточными итогами работы.

«В целом в Тарбагатайском районе 47 оросительных систем, по всей Бурятии их более тысячи. Также на совещании подчеркнули, что для их законного использования необходимо юридическое оформление прав на воду, этот вопрос также будет обсужден на предстоящем совещании», - заключили в минсельхозпроде республики.