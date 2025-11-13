Общество 13.11.2025 в 10:28

Двор пенсионерки из Бурятии превратился в болото после строительства дороги

Установленный рядом дождеприемник не справляется с объемами стоков
A- A+
Текст: Карина Перова
Двор пенсионерки из Бурятии превратился в болото после строительства дороги
Фото: Народный фронт в Бурятии

В Бурятии ливневые стоки захватили двор 68-летней жительницы Закаменска после строительства новой дороги протяженностью порядка 1,5 км. В 2024 году возле дома Любови Салисовой уложили асфальт. А этим летом вода с отремонтированной дороги, горы и трех прилегающих улиц хлынула ко двору пенсионерки, рассказали в региональном отделении Народного фронта.

Стоки на этом пути собирает траншея по одной стороне дороги, которая заканчивается двумя емкостями. Одну из них установили у ворот женщины. Однако объема дождеприемника катастрофически не хватает, и вода заливает её двор и трёх её соседей.

Любовь пожаловалась, что летом ее топило шесть раз. Каждый раз вода попадала в подполье, портила фундамент дома и гаража, заливала огород и посадки, что повлияло на урожай. Горожанка переживает: переживут ли овощи зиму в отсыревшем подвале.

«Любовь Ивановна с соседями уже обращалась в прокуратуру и к местной администрации. После этого возле домов вырыли траншею, чтобы вода уходила далее, и сделали настил. Но принятых мер, по её мнению, недостаточно. Мы обратились в администрацию района с вопросом о том, какие меры возможны для помощи пострадавшим жителям», - заключили в ОНФ по РБ.

Теги
подтопление закаменск онф

Все новости

Двор пенсионерки из Бурятии превратился в болото после строительства дороги
13.11.2025 в 10:28
В Бурятии меняют налоговые правила для бизнеса и иностранных работников
13.11.2025 в 10:26
Горнолыжный центр в Байкальске выплатит компенсацию в 620 тысяч рублей за травму
13.11.2025 в 10:23
В Бурятии изменили Конституцию
13.11.2025 в 10:03
В Бурятии предложили возродить практику полива наледью
13.11.2025 в 09:50
В Бурятии школьник обнаружил в еде таракана
13.11.2025 в 09:48
Сельчанка в Бурятии погорела на выгодном стартапе
13.11.2025 в 09:34
В Бурятии неопытный проходчик погиб, выполняя указание начальника
13.11.2025 в 09:22
В Заиграевском районе Бурятии приостановили движение на участке трассы
13.11.2025 в 09:16
Возле автовокзала в Бурятии заметили лису
13.11.2025 в 09:03
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Медицина в Бурятии становится современнее
В республике продолжается масштабное обновление медучреждений
13.11.2025 в 10:44
В Бурятии предложили возродить практику полива наледью
По словам специалистов, это дает прибавку урожайности
13.11.2025 в 09:50
В Бурятии школьник обнаружил в еде таракана
В учебное заведение уже выехали проверяющие
13.11.2025 в 09:48
Сельчанка в Бурятии погорела на выгодном стартапе
На легкий заработок ее подбили мошенники
13.11.2025 в 09:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru