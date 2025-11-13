Двор пенсионерки из Бурятии превратился в болото после строительства дороги

В Бурятии ливневые стоки захватили двор 68-летней жительницы Закаменска после строительства новой дороги протяженностью порядка 1,5 км. В 2024 году возле дома Любови Салисовой уложили асфальт. А этим летом вода с отремонтированной дороги, горы и трех прилегающих улиц хлынула ко двору пенсионерки, рассказали в региональном отделении Народного фронта.

Стоки на этом пути собирает траншея по одной стороне дороги, которая заканчивается двумя емкостями. Одну из них установили у ворот женщины. Однако объема дождеприемника катастрофически не хватает, и вода заливает её двор и трёх её соседей.

Любовь пожаловалась, что летом ее топило шесть раз. Каждый раз вода попадала в подполье, портила фундамент дома и гаража, заливала огород и посадки, что повлияло на урожай. Горожанка переживает: переживут ли овощи зиму в отсыревшем подвале.

«Любовь Ивановна с соседями уже обращалась в прокуратуру и к местной администрации. После этого возле домов вырыли траншею, чтобы вода уходила далее, и сделали настил. Но принятых мер, по её мнению, недостаточно. Мы обратились в администрацию района с вопросом о том, какие меры возможны для помощи пострадавшим жителям», - заключили в ОНФ по РБ.