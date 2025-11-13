Общество 13.11.2025 в 11:07

Жительница Бурятии стала богаче на полмиллиона благодаря прокуратуре

Женщине несколько лет не начисляли положенную пенсию
Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии стала богаче на полмиллиона благодаря прокуратуре
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии прокуратура защитила права жительницы Заиграевского района, которой несколько лет не начисляли положенную пенсию. 

«С 2021 по 2024 год женщина неоднократно обращалась в пенсионный орган с заявлениями о назначении пенсии по старости, но получала отказы. В феврале этого года женщине начислили пенсию, начиная с 2025 года, хотя право на её получение возникло ещё в 2022 году», - рассказали в надзорном ведомстве. 

Чтобы восстановить справедливость, прокурор подал иск о перерасчёте пенсии. Суд его удовлетворил. Решение вступило в законную силу. В пользу пенсионерки взыскана 521 тысяча рублей.
