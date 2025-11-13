Общество 13.11.2025 в 12:01

В Улан-Удэ водителям посоветовали использовать альтернативные маршруты

Улицу Коммунистическая заполонили автобусы
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ обратился к водителям с просьбой не ездить без надобности по улице Коммунистическая. Ранее из-за перекрытия ряда участков в центре города изменились схемы движения многих городских маршрутов. В результате теперь через остановку «Советская» проходит на 15 маршрутов больше. Число только проходящих там автобусов выросло почти на 230 единиц в день.

«При отсутствии необходимости следования по ул. Балтахинова настоятельно рекомендуем, по возможности, использовать альтернативные маршруты: например, через пр. Победы, ул. Борсоева, ул. Шмидта», - обратились к автомобилистам в Комитете по транспорту.
