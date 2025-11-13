Житель Бурятии чуть не оставил пожилого односельчанина без дров

В селе Новосретенка Бичурского района Бурятии 74-летний пенсионер чуть не остался без дров. У пожилого мужчины похитили девять кубов сосны стоимостью 25 тысяч рублей. Сельчанин обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что на чужое твердое топливо позарился 32-летний местный житель. Он проезжал мимо участка сельского лесничества. Заметив, что дрова лежат без присмотра, он незаконно вывез их, чтобы потом топиться самому.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Изъяты похищенное имущество и транспортное средство. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - отметили в МВД по Бурятии.

Подчеркивается, что ранее мужчина привлекался к «уголовке» за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.