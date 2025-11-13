Общество 13.11.2025 в 12:11

Житель Бурятии чуть не оставил пожилого односельчанина без дров

Он втихую вывез девять кубов сосны
A- A+
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии чуть не оставил пожилого односельчанина без дров
Фото: архив «Номер один»

В селе Новосретенка Бичурского района Бурятии 74-летний пенсионер чуть не остался без дров. У пожилого мужчины похитили девять кубов сосны стоимостью 25 тысяч рублей. Сельчанин обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что на чужое твердое топливо позарился 32-летний местный житель. Он проезжал мимо участка сельского лесничества. Заметив, что дрова лежат без присмотра, он незаконно вывез их, чтобы потом топиться самому.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Изъяты похищенное имущество и транспортное средство. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - отметили в МВД по Бурятии.

Подчеркивается, что ранее мужчина привлекался к «уголовке» за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

 

Теги
кража дрова МВД

Все новости

Что такое программа долгосрочных сбережений
13.11.2025 в 12:12
Житель Бурятии чуть не оставил пожилого односельчанина без дров
13.11.2025 в 12:11
В Бурятии свершилась муниципальная реформа
13.11.2025 в 12:11
В Улан-Удэ водителям посоветовали использовать альтернативные маршруты
13.11.2025 в 12:01
В Бурятии водитель без прав слетел в кювет
13.11.2025 в 11:43
В Улан-Удэ приготовились к укладке асфальта
13.11.2025 в 11:40
В пятиэтажке на Борсоева в Улан-Удэ загорелся балкон
13.11.2025 в 11:27
Жительница Бурятии стала богаче на полмиллиона благодаря прокуратуре
13.11.2025 в 11:07
Ансамбль из Бурятии поразил Андрея Малахова частушками про заганский чеснок
13.11.2025 в 11:00
Почту в Бурятии освободят от налогов до 2030 года
13.11.2025 в 10:54
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Что такое программа долгосрочных сбережений
13.11.2025 в 12:12
В Улан-Удэ водителям посоветовали использовать альтернативные маршруты
Улицу Коммунистическая заполонили автобусы
13.11.2025 в 12:01
В Улан-Удэ приготовились к укладке асфальта
Несмотря на снег, работы по благоустройству в городе сейчас в самом разгаре
13.11.2025 в 11:40
Жительница Бурятии стала богаче на полмиллиона благодаря прокуратуре
Женщине несколько лет не начисляли положенную пенсию
13.11.2025 в 11:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru