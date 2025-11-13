Общество 13.11.2025 в 12:30

В Бурятии дети-инвалиды остались без школьного автобуса

Транспорт уже месяц находится на диагностике
Текст: Карина Перова
В Бурятии дети-инвалиды остались без школьного автобуса
Фото: архив «Номер один»

В поселке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии дети-инвалиды остались без школьного автобуса. Родители подчеркнули, что машина уже месяц находится на диагностике. Они поинтересовались в ТГ-канале «Баргузин-инфо.24/7», когда возобновится подвоз.

И.о. директора Усть-Баргузинской СОШ Анна Баяндуева подтвердила, что автобус стоит на ремонте. Она заявила, что транспорт эксплуатируют уже 11 лет. По ее словам, компания по ремонту предварительно выставила школе счёт на 200 тыс. рублей. Причем это не окончательная стоимость работ.

«По гарантийному договору машину взяли, но не отдадут нам, пока не произведется оплата. К сожалению, финансирования в муниципалитете нет. Если ситуация изменится, администрация школы незамедлительно проинформирует родителей», - заключила Баяндуева.

