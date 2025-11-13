В Бурятии бабушек с овощами будут штрафовать меньше, а за мясо и рыбу — строже

Сегодня на сессии Народного Хурала Бурятии депутаты приняли изменения в Кодекс об административных правонарушениях республики, которые по-новому регулируют уличную торговлю. Главное нововведение — дифференцированный подход к штрафам: пенсионеры, продающие излишки урожая со своих огородов, смогут отделаться предупреждением или минимальным штрафом, а торговцам мясом, рыбой и молочной продукцией вне установленных мест грозят серьезные санкции. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.Законопроект, разработанный с учетом правоприменительной практики, впервые проводит четкую границу между разными видами уличной торговли. Для пенсионеров, продающих излишки овощей, фруктов и зелени, выращенных на собственных садовых участках и огородах, введены сниженные размеры административных штрафов. Более того, в качестве меры воздействия теперь предусмотрено предупреждение, что позволит избежать финансовых потерь гражданам, для которых такая торговля является не бизнесом, а способом реализовать сезонный урожай.В то же время ужесточается ответственность за несанкционированную торговлю продукцией животноводства, рыбой и рыбной продукцией. Как поясняется в документе, к этой категории товаров предъявляются особые требования, а несоблюдение правил их продажи может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан. Поэтому размеры штрафов за такую торговлю будут значительно выше по сравнению с продажей растительной продукции.Еще одним важным изменением стало четкое определение мест, где торговля запрещена. Теперь под ограничение попадают не только муниципальные земли, но и границы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог всех категорий — от федеральных до местных. Исключение сделано только для объектов дорожного сервиса, специально предназначенных для торговли.Принятие поправок позволит упорядочить уличную торговлю в республике, сделав ее безопаснее для потребителей, при этом сохранив возможность для граждан реализовывать излишки сельскохозяйственной продукции без риска серьезных финансовых потерь.