Общество 13.11.2025 в 12:51

Многодетные семьи Бурятии смогут получить 100 тысяч рублей вместо земельного участка

Новые правила предоставления земли и альтернативной выплаты утвердили депутаты Хурала
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Многодетные семьи Бурятии смогут получить 100 тысяч рублей вместо земельного участка
Фото: Хурал Бурятии
Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты приняли изменения в законодательство о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Главное нововведение — возможность получить денежную выплату вместо надела. Причиной изменений стал острый дефицит земель, обеспеченных инфраструктурой, особенно в Улан-Удэ и пригородных районах.

«Предлагается ввести в закон новую норму о предоставлении гражданам, имеющим 3 и более детей по их выбору социальную выплату в размере 100 тысяч рублей вместо предоставления в собственность бесплатного земельного участка», - сообщил депутатам зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков, представляя законопроект.

Проблема обеспечения землей стоит в республике крайне остро. На 1 июля 2025 года в очереди на получение участков стоят 10 821 человек, из которых 5 837 - многодетные семьи. Муниципалитеты, особенно столицы республики, исчерпали запас свободных территорий, пригодных для жилищного строительства. Подведение коммуникаций к новым участкам требует значительных затрат, не подъемных для местных бюджетов.

Теперь предоставляемые земельные участки должны быть обеспечены объектами инфраструктуры в соответствии с критериями, которые определит правительство Бурятии. Это позволит выдавать наделы с той инфраструктурой, которая уже имеется в муниципалитете на момент предоставления.

Законопроект также ужесточает правила для очередников. Вводится дополнительное основание для снятия с учета - троекратный отказ от предложенного земельного участка. Чтобы дать гражданам время ознакомиться с новыми требованиями, эта норма начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Упорядочивается и возрастной критерий для детей. Право на получение земли сохраняется до достижения 23 лет старшим ребенком из трех младших детей в семье. Для повышения прозрачности процесса вводится обязательное уведомление граждан при снятии их с учета.

Отдельной мерой поддержки станет определение доли земельных участков для участников специальной военной операции в общем числе планируемых к предоставлению наделов.
Теги
земля многодетные

Все новости

Улан-удэнец выгораживал малознакомую собутыльницу, всадившую нож ему в живот
13.11.2025 в 13:14
Улан-Удэ снова завалит снегом
13.11.2025 в 13:07
Многодетные семьи Бурятии смогут получить 100 тысяч рублей вместо земельного участка
13.11.2025 в 12:51
В Бурятии бабушек с овощами будут штрафовать меньше, а за мясо и рыбу — строже
13.11.2025 в 12:36
В Бурятии дети-инвалиды остались без школьного автобуса
13.11.2025 в 12:30
«Псы окружили ребенка, прокусили коленку»
13.11.2025 в 12:25
Что такое программа долгосрочных сбережений
13.11.2025 в 12:12
Житель Бурятии чуть не оставил пожилого односельчанина без дров
13.11.2025 в 12:11
В Бурятии свершилась муниципальная реформа
13.11.2025 в 12:11
В Улан-Удэ водителям посоветовали использовать альтернативные маршруты
13.11.2025 в 12:01
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Улан-Удэ снова завалит снегом
Горожан просят временно пересесть на городской транспорт
13.11.2025 в 13:07
В Бурятии бабушек с овощами будут штрафовать меньше, а за мясо и рыбу — строже
В республике изменили правила уличной торговли, введя штрафы для разных видов товаров
13.11.2025 в 12:36
В Бурятии дети-инвалиды остались без школьного автобуса
Транспорт уже месяц находится на диагностике
13.11.2025 в 12:30
Что такое программа долгосрочных сбережений
13.11.2025 в 12:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru