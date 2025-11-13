Многодетные семьи Бурятии смогут получить 100 тысяч рублей вместо земельного участка

Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты приняли изменения в законодательство о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Главное нововведение — возможность получить денежную выплату вместо надела. Причиной изменений стал острый дефицит земель, обеспеченных инфраструктурой, особенно в Улан-Удэ и пригородных районах.«Предлагается ввести в закон новую норму о предоставлении гражданам, имеющим 3 и более детей по их выбору социальную выплату в размере 100 тысяч рублей вместо предоставления в собственность бесплатного земельного участка», - сообщил депутатам зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков, представляя законопроект.Проблема обеспечения землей стоит в республике крайне остро. На 1 июля 2025 года в очереди на получение участков стоят 10 821 человек, из которых 5 837 - многодетные семьи. Муниципалитеты, особенно столицы республики, исчерпали запас свободных территорий, пригодных для жилищного строительства. Подведение коммуникаций к новым участкам требует значительных затрат, не подъемных для местных бюджетов.Теперь предоставляемые земельные участки должны быть обеспечены объектами инфраструктуры в соответствии с критериями, которые определит правительство Бурятии. Это позволит выдавать наделы с той инфраструктурой, которая уже имеется в муниципалитете на момент предоставления.Законопроект также ужесточает правила для очередников. Вводится дополнительное основание для снятия с учета - троекратный отказ от предложенного земельного участка. Чтобы дать гражданам время ознакомиться с новыми требованиями, эта норма начнет действовать с 1 марта 2026 года.Упорядочивается и возрастной критерий для детей. Право на получение земли сохраняется до достижения 23 лет старшим ребенком из трех младших детей в семье. Для повышения прозрачности процесса вводится обязательное уведомление граждан при снятии их с учета.Отдельной мерой поддержки станет определение доли земельных участков для участников специальной военной операции в общем числе планируемых к предоставлению наделов.