Улан-Удэ снова завалит снегом

Синоптики Бурятского ЦГМС сообщили о надвигающемся на город циклоне. Очередной снегопад прогнозируется в Улан-Удэ днём 14 ноября и продлится в течение суток - до 15 ноября.

Вместе с тем ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, позёмок, метели и снежные заносы. Температура воздуха понизится на 8 °C и более.

- На дорогах возможны гололедица и снежные накаты. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! По возможности откажитесь от использования личного транспорта, - предупредили в мэрии города.

Фото: мэрия города