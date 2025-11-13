Общество 13.11.2025 в 13:07
Улан-Удэ снова завалит снегом
Горожан просят временно пересесть на городской транспорт
Текст: Елена Кокорина
Синоптики Бурятского ЦГМС сообщили о надвигающемся на город циклоне. Очередной снегопад прогнозируется в Улан-Удэ днём 14 ноября и продлится в течение суток - до 15 ноября.
Вместе с тем ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, позёмок, метели и снежные заносы. Температура воздуха понизится на 8 °C и более.
- На дорогах возможны гололедица и снежные накаты. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! По возможности откажитесь от использования личного транспорта, - предупредили в мэрии города.
Фото: мэрия города
Тегипогода