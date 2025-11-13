Бурятия изменила правила выплат премий спортсменам

Сегодня на сессии Народного Хурала Бурятии депутаты приняли изменения в закон «О физической культуре и спорте», которые меняют правила выплаты единовременных государственных премий спортсменам и их тренерам. Теперь за несколько побед на одном соревновании будет выплачиваться только одна премия — за наилучший результат. Это позволит создать равные условия для спортсменов разных видов спорта.«Существуют виды спорта, в которых спортсмены могут участвовать в нескольких дисциплинах (видах программы) по виду спорта на одном соревновании. При этом в связи со спецификой других видов спорта, например, по виду спорта «бокс», спортсмен участвует в соревнованиях только в одной весовой категории, той, что соответствует его весу, определенному во время процедуры взвешивания. Поэтому на сегодняшний день сложилась неоднозначная ситуация, когда спортсмены, занявшие призовые места на одном виде соревнований, могут получить разное количество премий», — докладывал депутатам министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.Новые правила устраняют существующую несправедливость, когда легкоатлет, выступающий в нескольких дисциплинах на одном соревновании, мог получить несколько премий, а боксер — только одну. Теперь независимо от количества дисциплин, в которых участвовал спортсмен, премия будет выплачиваться за одно наилучшее достижение.Также закон ужесточает требования к международным соревнованиям. Если в соревнованиях по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр (кроме самбо), участвовали представители менее 20 стран, то размер премии уменьшается вдвое. Это должно стимулировать спортсменов участвовать в более представительных стартах и повышать уровень спортивного мастерства.Аналогичная практика выплат по наилучшему результату уже применяется в других регионах России, включая Республику Татарстан и Республику Саха (Якутия). Требования по количеству стран-участниц также соответствуют нормам Единой всероссийской спортивной классификации.