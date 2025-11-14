Общество 14.11.2025 в 06:00

В бюджете Бурятии стало меньше «пьяных денег»

Эра доходов от алкогольных акцизов завершается
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В бюджете Бурятии стало меньше «пьяных денег»
Фото: архив «Номер один»
В республике после введения ограничений на торговлю алкоголем с 1 марта 2025 года резко снизились поступления алкогольных акцизов. Другими причинами снижения стали повышение акцизов на этиловый спирт и увеличение минимальных розничных цен. В Бурятии общественники данную новость восприняли позитивно: они полагают, что роль алкогольных акцизов для формирования бюджета ушла в небытие - важнее формирование здорового общества, которое в конечном итоге заплатит больше других акцизов. 

Пьяных денег стало меньше

В Бурятии в ходе обсуждения бюджета озвучены первые цифры по снижению поступления алкогольных акцизов. Напомним, что с торговли крепким алкоголем объемной долей этилового спирта свыше 9% бюджет в Бурятии получает 84% от взимаемого с продаж акциза. По данным УФНС, за шесть месяцев 2025 года в бюджет подступило алкогольных акцизов на сумму 495,7 млн рублей – это лишь треть планируемых поступлений. Год еще на закончился, но, судя по первому полугодию, региональный план по сбору акцизов (1,4 млрд рублей) вряд ли будет выполнен.

Тем не менее на 2026 год в бюджете РБ запланировано поступление 1,5 млрд рублей от акцизов, в 2027 - 1,6 млрд, а в 2028 - 1,7 млрд рублей. Хотя как можно вообще что-то планировать, когда текущий бюджет по нескольку раз меняется из-за дефицита средств?

Эксперты в области алкогольного рынка и общественники в целом позитивно оценивают борьбу против алкоголизма в республике.

- Да, когда республика приняла жесткие меры против алкогольного рынка в начале 2025 года, то у меня был определенный скепсис, но оказалось, что санкции работают. И еще как, - удивляется экс-депутат Народного Хурала Игорь Бобков. - Республика в 2025 году вошла в список трех лидирующих регионов, где наблюдались наиболее высокие темпы по снижению продаж алкоголя. Прежде всего сказались меры по сокращению времени продаж, ликвидации алкомаркетов в многоквартирных домах и усилению контроля за реализацией спиртных напитков.

По словам эксперта, в итоге «доля акциза в доходной части республики теперь ниже 1%. Поскольку, в отличие от времен СССР, эта доля теперь не оказывает абсолютно никакого влияния на формирование бюджета, то на нее и не стоит обращать внимания. Более того, ее долю надо сокращать. Ведь здоровое население заплатит куда больше налогов в итоге. Например, с тех же акцизов, которыми облагается бензин. Поскольку более здоровое общество передвигается на машинах, а пьющие маргиналы не приносят бюджету многих видов налогов.

Смена приоритетов

Председатель общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов отметил, что основные причины падения поступления акцизов связаны также с еще двумя важными факторами.

- Произошло существенное изменение основной доли потребителей - мужчины средних и старших возрастов уехали на вахты и на спецоперацию. А их место в Бурятии частично занимают трудовые мигранты из Средней Азии, для которых потребление водки нехарактерно. Также в целом произошло омоложение потребителей в регионе. Сейчас общество не требует, чтобы мужчина обязательно держал в одной руке бутылку водки, а в другой огурец, теперь это не признак «мужественности». Молодые люди принимают более лайтовые варианты или вообще отказываются от крепкого алкоголя, поскольку у них изменились приоритеты, - сообщает эксперт.

Снижение поступлений акцизов на алкоголь может в какой-то степени негативно сказаться на бюджете 2026 года, особенно учитывая, что доходы используются для финансирования социальных программ, здравоохранения, культурных мероприятий и развития инфраструктуры.

При этом региональные чиновники отмечают, что, несмотря на снижение поступления алкогольных акцизов от плана, общественное здоровье и безопасность граждан гораздо важнее экономической выгоды. Власти продолжают мониторить ситуацию и ищут баланс между ограничениями и потребностями общества в регионе.
Теги
алкоголь налоги

Все новости

Бюджет Бурятии на 2026 год зависит от федеральной помощи и роста зарплат
13.11.2025 в 17:20
Метатель ножа из Бурятии взял «серебро» чемпионата мира
13.11.2025 в 17:10
Турка станет центром водного туризма в Бурятии
13.11.2025 в 17:04
В Бурятии на территориях «Заповедного Подлеморья» заметили двух редких бабочек
13.11.2025 в 16:54
Бюджет ОМС Бурятии на 2026 год превысит 30 миллиардов рублей
13.11.2025 в 16:38
Бюджет Бурятии 2025 года увеличился на 1,8 миллиарда рублей за счет золота и налогов
13.11.2025 в 16:12
В Иркутске нелегальные криптовалютчики поразили масштабом воровства
13.11.2025 в 16:11
На прямую линию главы Бурятии поступило уже более 600 вопросов
13.11.2025 в 15:47
Жители Бурятии, которых пугают бродячие собаки, достучались до Бастрыкина
13.11.2025 в 15:36
В Бурятии упростили получение госуслуг и урегулировали споры о земле
13.11.2025 в 15:33
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Турка станет центром водного туризма в Бурятии
Там появится первый в республике яхт-клуб и яхтенная марина
13.11.2025 в 17:04
В Бурятии на территориях «Заповедного Подлеморья» заметили двух редких бабочек
Ранее их там не встречали
13.11.2025 в 16:54
Бюджет ОМС Бурятии на 2026 год превысит 30 миллиардов рублей
Основной рост расходов связан с усилением мер безопасности и IT-инфраструктуры
13.11.2025 в 16:38
В Иркутске нелегальные криптовалютчики поразили масштабом воровства
Майнеры скрыто установили на заводе 404 прибора по добыче биткойнов  
13.11.2025 в 16:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru