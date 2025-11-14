В бюджете Бурятии стало меньше «пьяных денег»

В республике после введения ограничений на торговлю алкоголем с 1 марта 2025 года резко снизились поступления алкогольных акцизов. Другими причинами снижения стали повышение акцизов на этиловый спирт и увеличение минимальных розничных цен. В Бурятии общественники данную новость восприняли позитивно: они полагают, что роль алкогольных акцизов для формирования бюджета ушла в небытие - важнее формирование здорового общества, которое в конечном итоге заплатит больше других акцизов.В Бурятии в ходе обсуждения бюджета озвучены первые цифры по снижению поступления алкогольных акцизов. Напомним, что с торговли крепким алкоголем объемной долей этилового спирта свыше 9% бюджет в Бурятии получает 84% от взимаемого с продаж акциза. По данным УФНС, за шесть месяцев 2025 года в бюджет подступило алкогольных акцизов на сумму 495,7 млн рублей – это лишь треть планируемых поступлений. Год еще на закончился, но, судя по первому полугодию, региональный план по сбору акцизов (1,4 млрд рублей) вряд ли будет выполнен.Тем не менее на 2026 год в бюджете РБ запланировано поступление 1,5 млрд рублей от акцизов, в 2027 - 1,6 млрд, а в 2028 - 1,7 млрд рублей. Хотя как можно вообще что-то планировать, когда текущий бюджет по нескольку раз меняется из-за дефицита средств?Эксперты в области алкогольного рынка и общественники в целом позитивно оценивают борьбу против алкоголизма в республике.- Да, когда республика приняла жесткие меры против алкогольного рынка в начале 2025 года, то у меня был определенный скепсис, но оказалось, что санкции работают. И еще как, - удивляется экс-депутат Народного Хурала Игорь Бобков. - Республика в 2025 году вошла в список трех лидирующих регионов, где наблюдались наиболее высокие темпы по снижению продаж алкоголя. Прежде всего сказались меры по сокращению времени продаж, ликвидации алкомаркетов в многоквартирных домах и усилению контроля за реализацией спиртных напитков.По словам эксперта, в итоге «доля акциза в доходной части республики теперь ниже 1%. Поскольку, в отличие от времен СССР, эта доля теперь не оказывает абсолютно никакого влияния на формирование бюджета, то на нее и не стоит обращать внимания. Более того, ее долю надо сокращать. Ведь здоровое население заплатит куда больше налогов в итоге. Например, с тех же акцизов, которыми облагается бензин. Поскольку более здоровое общество передвигается на машинах, а пьющие маргиналы не приносят бюджету многих видов налогов.Председатель общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов отметил, что основные причины падения поступления акцизов связаны также с еще двумя важными факторами.- Произошло существенное изменение основной доли потребителей - мужчины средних и старших возрастов уехали на вахты и на спецоперацию. А их место в Бурятии частично занимают трудовые мигранты из Средней Азии, для которых потребление водки нехарактерно. Также в целом произошло омоложение потребителей в регионе. Сейчас общество не требует, чтобы мужчина обязательно держал в одной руке бутылку водки, а в другой огурец, теперь это не признак «мужественности». Молодые люди принимают более лайтовые варианты или вообще отказываются от крепкого алкоголя, поскольку у них изменились приоритеты, - сообщает эксперт.Снижение поступлений акцизов на алкоголь может в какой-то степени негативно сказаться на бюджете 2026 года, особенно учитывая, что доходы используются для финансирования социальных программ, здравоохранения, культурных мероприятий и развития инфраструктуры.При этом региональные чиновники отмечают, что, несмотря на снижение поступления алкогольных акцизов от плана, общественное здоровье и безопасность граждан гораздо важнее экономической выгоды. Власти продолжают мониторить ситуацию и ищут баланс между ограничениями и потребностями общества в регионе.