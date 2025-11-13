В Бурятии утвердили первоочередной прием в продленку для детей участников СВО

Народный Хурал Бурятии на сессии принял закон о предоставлении первоочередного права на зачисление в группы продленного дня детям участников специальной военной операции. Новые меры поддержки распространяются на учащихся с 1 по 6 классы.Законопроект вносит изменения в статью 2 республиканского закона «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан». Право на первоочередное зачисление в продленку получат две основные категории. Это дети военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших или получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях. Аналогичное право получат дети добровольцев, скончавшихся или ставших инвалидами I группы в этих же операциях.Инициатива реализуется в рамках поручения президента России от 9 июня 2025 года о стандарте социальной поддержки для участников СВО и их семей. По последним данным, в школах республики с 1 по 4 классы, которые являются основной возрастной категорией для продленки, обучаются 6546 детей участников специальной военной операции.На текущий момент в Бурятии группы продленного дня работают в 35 школах, расположенных в 11 районах республики и в Улан-Удэ. Всего функционирует 73 такие группы, которые посещают 1581 ученик. Принятый закон не обязывает власти создавать новые группы продленного дня, а лишь устанавливает приоритет зачисления в уже существующие.