Общество 13.11.2025 в 14:48

В Бурятии утвердили первоочередной прием в продленку для детей участников СВО

Закон касается детей с 1 по 6 класс, чьи родители погибли или получили инвалидность I группы в ходе боевых действий
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии утвердили первоочередной прием в продленку для детей участников СВО
Фото: архив «Номер один»
Народный Хурал Бурятии на сессии принял закон о предоставлении первоочередного права на зачисление в группы продленного дня детям участников специальной военной операции. Новые меры поддержки распространяются на учащихся с 1 по 6 классы.

Законопроект вносит изменения в статью 2 республиканского закона «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан». Право на первоочередное зачисление в продленку получат две основные категории. Это дети военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших или получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях. Аналогичное право получат дети добровольцев, скончавшихся или ставших инвалидами I группы в этих же операциях.

Инициатива реализуется в рамках поручения президента России от 9 июня 2025 года о стандарте социальной поддержки для участников СВО и их семей. По последним данным, в школах республики с 1 по 4 классы, которые являются основной возрастной категорией для продленки, обучаются 6546 детей участников специальной военной операции.

На текущий момент в Бурятии группы продленного дня работают в 35 школах, расположенных в 11 районах республики и в Улан-Удэ. Всего функционирует 73 такие группы, которые посещают 1581 ученик. Принятый закон не обязывает власти создавать новые группы продленного дня, а лишь устанавливает приоритет зачисления в уже существующие.
Теги
хурал спецоперация школа

Все новости

В Госплемслужбе Бурятии рассказали, как животноводам пережить эту зиму
13.11.2025 в 15:12
Уральская формула успеха
13.11.2025 в 15:00
В Бурятии утвердили первоочередной прием в продленку для детей участников СВО
13.11.2025 в 14:48
В Бурятии спецназ «Байкал» отмечает 35-летие со дня образования
13.11.2025 в 14:28
Туберкулёзников Бурятии защитили от коррупции
13.11.2025 в 14:24
Бурятия изменила правила выплат премий спортсменам
13.11.2025 в 14:11
Улан-удэнец выгораживал малознакомую собутыльницу, всадившую нож ему в живот
13.11.2025 в 13:14
Улан-Удэ снова завалит снегом
13.11.2025 в 13:07
Многодетные семьи Бурятии смогут получить 100 тысяч рублей вместо земельного участка
13.11.2025 в 12:51
В Бурятии бабушек с овощами будут штрафовать меньше, а за мясо и рыбу — строже
13.11.2025 в 12:36
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Госплемслужбе Бурятии рассказали, как животноводам пережить эту зиму
Советами поделился руководитель учреждения
13.11.2025 в 15:12
В Бурятии спецназ «Байкал» отмечает 35-летие со дня образования
Это отдел специального назначения УФСИН России по РБ
13.11.2025 в 14:28
Туберкулёзников Бурятии защитили от коррупции
В республиканском законе устранены правовые нормы, создававшие почву для злоупотреблений
13.11.2025 в 14:24
Бурятия изменила правила выплат премий спортсменам
Теперь за несколько побед на одном соревновании будут платить одну премию — за лучший результат
13.11.2025 в 14:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru