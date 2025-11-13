В Госплемслужбе Бурятии рассказали, как животноводам пережить эту зиму

Руководитель Госплемслужбы Бурятии Андрей Попов рассказал, как животноводам пережить эту зиму с минимальными потерями. В этом году из-за засухи многие хозяйства недополучили большое количество урожая – грубых кормов и зерна.

В первую очередь аграриям посоветовали провести полный переучет скота, сделать выбраковку слабых, старых коров. Оставить наиболее сильное маточное поголовье, чтобы в последующие годы быстро и безболезненно нарастить новое.

Также специалист призвал увеличить количество концентрированных кормов в рационе животных. Грубые корма будут давать клетчатку, а концентраты – энергию. И обязательно – теплое водопоение. Это позволит снизить число затраченного корма.