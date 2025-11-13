Общество 13.11.2025 в 15:33

В Бурятии упростили получение госуслуг и урегулировали споры о земле

Хурал привел местные законы в соответствие с новыми федеральными нормами
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии упростили получение госуслуг и урегулировали споры о земле
Фото: архив «Номер один»
Депутаты Народного Хурала на очередной сессии приняли важные изменения в региональное законодательство. Теперь жителям Бурятии станет проще получать государственные услуги и решать земельные вопросы.

Новый закон затрагивает сразу несколько сфер жизни. Самые заметные изменения касаются оформления различных разрешений и лицензий. Теперь на это будет требоваться меньше времени, а перечень необходимых документов сократится. Многие услуги можно будет получить через портал госуслуг, не посещая ведомства лично.

Земельные вопросы тоже станут решаться проще. Закон устраняет противоречия, которые часто возникали при определении того, как можно использовать тот или иной участок земли. Это должно уменьшить количество споров между соседями и упростить процедуру оформления земли в собственность.

Отдельное внимание уделено садоводам и огородникам. Теперь четко разграничивается «коллективное» и «индивидуальное» садоводство. Это поможет избежать путаницы при строительстве на садовых участках и сделает правила игры более понятными для всех.

Изменения коснулись четырех основных законов республики, включая правила предоставления жилья социального найма и работу Многофункционального центра. При этом, как подчеркивают в Хурале, все нововведения не потребуют дополнительных расходов из бюджета республики.

Закон уже прошел антикоррупционную экспертизу, где не было выявлено никаких нарушений. Теперь жителям Бурятии остается ждать, как новые правила начнут работать на практике.
Теги
хурал

Все новости

В Бурятии на территориях «Заповедного Подлеморья» заметили двух редких бабочек
13.11.2025 в 16:54
Бюджет ОМС Бурятии на 2026 год превысит 30 миллиардов рублей
13.11.2025 в 16:38
Бюджет Бурятии 2025 года увеличился на 1,8 миллиарда рублей за счет золота и налогов
13.11.2025 в 16:12
В Иркутске нелегальные криптовалютчики поразили масштабом воровства
13.11.2025 в 16:11
На прямую линию главы Бурятии поступило уже более 600 вопросов
13.11.2025 в 15:47
Жители Бурятии, которых пугают бродячие собаки, достучались до Бастрыкина
13.11.2025 в 15:36
В Бурятии упростили получение госуслуг и урегулировали споры о земле
13.11.2025 в 15:33
В Госплемслужбе Бурятии рассказали, как животноводам пережить эту зиму
13.11.2025 в 15:12
Уральская формула успеха
13.11.2025 в 15:00
В Бурятии утвердили первоочередной прием в продленку для детей участников СВО
13.11.2025 в 14:48
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Бурятии на территориях «Заповедного Подлеморья» заметили двух редких бабочек
Ранее их там не встречали
13.11.2025 в 16:54
Бюджет ОМС Бурятии на 2026 год превысит 30 миллиардов рублей
Основной рост расходов связан с усилением мер безопасности и IT-инфраструктуры
13.11.2025 в 16:38
В Иркутске нелегальные криптовалютчики поразили масштабом воровства
Майнеры скрыто установили на заводе 404 прибора по добыче биткойнов  
13.11.2025 в 16:11
Жители Бурятии, которых пугают бродячие собаки, достучались до Бастрыкина
Глава СК России взял ситуацию на контроль
13.11.2025 в 15:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru