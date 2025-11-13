В Бурятии упростили получение госуслуг и урегулировали споры о земле

Депутаты Народного Хурала на очередной сессии приняли важные изменения в региональное законодательство. Теперь жителям Бурятии станет проще получать государственные услуги и решать земельные вопросы.Новый закон затрагивает сразу несколько сфер жизни. Самые заметные изменения касаются оформления различных разрешений и лицензий. Теперь на это будет требоваться меньше времени, а перечень необходимых документов сократится. Многие услуги можно будет получить через портал госуслуг, не посещая ведомства лично.Земельные вопросы тоже станут решаться проще. Закон устраняет противоречия, которые часто возникали при определении того, как можно использовать тот или иной участок земли. Это должно уменьшить количество споров между соседями и упростить процедуру оформления земли в собственность.Отдельное внимание уделено садоводам и огородникам. Теперь четко разграничивается «коллективное» и «индивидуальное» садоводство. Это поможет избежать путаницы при строительстве на садовых участках и сделает правила игры более понятными для всех.Изменения коснулись четырех основных законов республики, включая правила предоставления жилья социального найма и работу Многофункционального центра. При этом, как подчеркивают в Хурале, все нововведения не потребуют дополнительных расходов из бюджета республики.Закон уже прошел антикоррупционную экспертизу, где не было выявлено никаких нарушений. Теперь жителям Бурятии остается ждать, как новые правила начнут работать на практике.