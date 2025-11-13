Общество 13.11.2025 в 15:36

Жители Бурятии, которых пугают бродячие собаки, достучались до Бастрыкина

Глава СК России взял ситуацию на контроль
Текст: Карина Перова
Фото: телеграм-канал «Весь Гусиноозерск»

В Бурятии жители Гусиноозерска пожаловались на ненадлежащую организацию отлова бродячих собак. По словам горожан, опасные стаи бродят у школ. Люди беспокоятся за своих детей, поскольку безнадзорные животные регулярно проявляют агрессию.

На ситуацию обратили внимание в СУ СКР по РБ. Там организовали процессуальную проверку.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю бурятского следкома Евгению Лагацкому доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, поставив ее на контроль», - отметили в центральном аппарате ведомства.

В телеграм-канале «Весь Гусиноозерск» ранее сообщали, что власти пообещали решить проблему с отловом до 15 ноября.

