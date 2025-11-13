Общество 13.11.2025 в 16:11

В Иркутске нелегальные криптовалютчики поразили масштабом воровства

Майнеры скрыто установили на заводе 404 прибора по добыче биткойнов  
Текст: Иван Иванов

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при потреблении электроэнергии для майнинга 
 
Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту  мошенничества при потреблении электроэнергии по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Иркутской области.

 По версии следствия, в период с июля по октябрь 2025 года на территории производственной базы ООО Энергетическая компания «Радиан» сотрудники организации разместили и подключили к электрическим сетям не менее 404 единиц майнингового оборудования различных моделей общей мощностью более 1300 кВт, осуществлявшего добычу криптовалюты. Оплата за потребленную электроэнергию производилась в нарушение условий осуществления коммерческой деятельности по заниженной стоимости, в результате чего энергоснабжающей организации причинен имущественный ущерб на общую сумму не менее 8,9 млн рублей. 
 
В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия. При проведении обысков изъято майнинговое оборудование, трансформаторные подстанции и приборы учета. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: freepik.com

