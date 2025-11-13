Бюджет ОМС Бурятии на 2026 год превысит 30 миллиардов рублей

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Бурятии планирует в 2026 году бюджет в размере 30,96 миллиарда рублей. Документ, который рассмотрели депутаты Народного Хурала, предусматривает увеличение финансирования по сравнению с 2025 годом более чем на 5%. Основную часть поступлений составят субвенции из федерального бюджета — 30,23 миллиарда рублей.На организацию медицинского страхования для 926 тысяч застрахованных жителей республики направят 93,3% всего бюджета. Это позволит сохранить бесплатное оказание медицинской помощи в полном объеме. Особенностью будущего года станет рост подушевого норматива финансирования — с 22,9 тысячи рублей в 2026 году до 26,6 тысячи рублей в 2028 году.Значительные изменения произойдут в расходной части бюджета фонда. На руководство и управление предусмотрено 164,8 миллиона рублей, что на 7,9 миллиона рублей превышает показатели текущего года. Рост связан с несколькими факторами, включая кадровые изменения. В штатном расписании появятся две должности главного специалиста вместо ведущих и две должности консультанта вместо главных специалистов.Существенно увеличатся расходы на информационную безопасность. Фонд планирует приобрести новый программно-аппаратный комплекс за 16,1 миллиона рублей, а также потратить 3,8 миллиона рублей на лицензии для действующих систем. Обновление имеющегося программного обеспечения потребует еще 4,9 миллиона рублей. Для улучшения работы серверного оборудования будет закуплен ethernet-коммутатор за 3,3 миллиона рублей.Отдельной строкой расходов станет организация физической охраны здания на улице Пирогова, 10А. По предписанию Управления ФСБ России по Бурятии здесь необходимо установить постоянный пост охраны, на что в бюджете заложено 1,9 миллиона рублей. Для сравнения, в 2025 году на эти цели выделялось лишь 350 тысяч рублей.В бюджете также предусмотрены средства на повышение квалификации медицинских работников и ремонт оборудования — 77,4 миллиона рублей. Эти средства поступят от денежных взысканий и штрафов, которые предусмотрены законодательством в сфере ОМС.На плановый период 2027-2028 годов запланирован дальнейший рост бюджета — до 35,2 и 37,7 миллиарда рублей соответственно. Нормированный страховой запас на случай непредвиденных обстоятельств составит в 2026 году 3,2 миллиарда рублей, увеличиваясь в последующие годы до 3,9 миллиарда рублей в 2028 году.