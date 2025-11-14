Общество 14.11.2025 в 09:20
В Бурятии проверяющие не нашли тараканов в школьной столовой
Тем не менее, работу пищеблока взяли на особый контроль
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии специалисты Управления образования Иволгинского района проверили Гурульбинскую школу. Ранее в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ» появилось видео от одного из учеников этого учебного заведения. Ребенок сообщил, что обнаружил половинку таракана прямо в тарелке с едой. «Родители утверждают, что тараканы в еде — это уже не первый случай», отметили в телеграм-канале.
«По результатам проведённой проверки фактов наличия насекомых на пищеблоке Гурульбинской школы не выявлено. Для недопущения подобных ситуаций и усиления контроля Управление образования провело экстренное совещание с руководителями образовательных учреждений и индивидуальными предпринимателями, обеспечивающими питание в школах района. На совещании были подчеркнуты требования к безусловному соблюдению санитарных норм и своевременному проведению всех необходимых дезинсекционных мероприятий», - отчитались о проведенной проверке в Управлении образования.
Несмотря на отсутствие тараканов, чиновники заверили, что взяли работу пищеблока Гурульбинской школы на особый контроль.