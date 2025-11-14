В моногороде Бурятии отловили восемь бродяжек

В Гусиноозерске отловили безнадзорных собак, которые пугали горожан. Ранее сообщалось, что ситуацию взял на контроль главный следователь России Александр Бастрыкин.

Всего специалисты отлова поймали 8 псов: четырех – по улице Красноармейская, двух – во втором микрорайоне и столько же – в шестом микрорайоне.

Сотрудники организации заявили, что на момент приезда и дальнейшего мониторинга на территории гимназии собак они не обнаружили.

Горожане могут обращаться по отлову безнадзорных животных: 8 (30145) 41-0-21 – в будние дни, 8 (30145) 41-3-01 – в выходные.