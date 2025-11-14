Общество 14.11.2025 в 09:58

Монголия переходит на тотальную цифровизацию

Свыше 90% госуслуг будет оказываться в цифровом формате
Текст: Иван Иванов
Монголия переходит на тотальную цифровизацию
Фото: архив «Номер один»
Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Энхбаярын Батшугар заявил, что в ближайшее время будут созданы все условия для предоставления 90% государственных услуг в цифровом формате. Это приведет к экономии 1,1 трлн тугриков.

Согласно исследованиям, внедрение искусственного интеллекта в систему государственных закупок повысит производительность организации на 10-20%, сообщает монгольское агентство «Монцамэ». Например, благодаря цифровизации процесса закупок на ПГУ «Предприятие Эрдэнэт» и внедрению искусственного интеллекта тендеры теперь проводятся за 4 минуты вместо 28 дней.

В сентябре Монголия впервые подключила свои государственные службы к искусственному интеллекту, запустив систему «Электронная Монголия 5.0» (iMongol 5.0). Она позволяет гражданам получать доступ к 1278 государственным услугам онлайн.
Теги
Монголия

