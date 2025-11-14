Бурятия увеличит расходы на инфраструктуру культуры и спорта

Вчера на сессии Хурала депутаты рассмотрели расходы бюджета на 2026 год. Государственная программа «Культура Бурятии» получит в 2026 году 3,85 миллиарда рублей, что на 2,9% больше показателей 2025 года. Федеральное финансирование программы вырастет рекордными темпами - на 114,5%, достигнув 535,5 миллиона рублей.Основные инвестиции будут направлены на инфраструктурные проекты. Модернизация региональных и муниципальных учреждений культуры получит 272,4 миллиона рублей. Создание школ креативных индустрий потребует 63,8 миллиона рублей, а оснащение театров - 28,3 миллиона рублей. На техническое оснащение музеев и создание модельных муниципальных библиотек направят 13,1 миллиона и 38 миллионов рублей соответственно.Отдельное внимание уделено реконструкции значимых объектов. Работы на здании Бурятского республиканского хореографического колледжа в Улан-Удэ получат 22,5 миллиона рублей. Поддержка творческих проектов продолжится через систему грантов - на эти цели ежегодно будет выделяться 4,2 миллиона рублей.Важной статьей расходов остается поддержка работников культуры. Повышение заработной платы сотрудников муниципальных учреждений культуры и педагогов дополнительного образования составит 1,38 миллиарда рублей. Меры социальной поддержки, включая стипендии и премии для деятелей искусства, будут финансироваться в объеме 3,9 миллиона рублей.Финансирование программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» в 2026 году составит 1,82 миллиарда рублей. Федеральные средства в этой сфере увеличатся более чем в два раза - до 440,5 миллиона рублей.Ключевым направлением станет развитие спортивной инфраструктуры. На создание модульных спортивных сооружений направят 300 миллионов рублей, а на оборудование «умных» спортивных площадок - 48 миллионов рублей. Капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры получит 63,5 миллиона рублей.Поддержка спорта высших достижений и массового спорта останется важным приоритетом. На мероприятия в области спорта высших достижений предусмотрено 126,1 миллиона рублей, а на массовый спорт - 50,2 миллиона рублей. Система спортивных премий и материального обеспечения чемпионов Олимпийских игр будет финансироваться в объеме 19,9 миллиона рублей.Отдельные средства направят на поддержку специалистов, работающих в сельской местности. Единовременные компенсационные выплаты таким работникам составят 20 миллионов рублей.Напомним, Народный Хурал принял бюджет будущего года только в первом чтении, ко второму чтению параметры главного финансового документа Бурятии могут быть существенно скорректированы.