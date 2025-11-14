Общество 14.11.2025 в 10:32
«Боль была адской, пальцы онемели»
В Новосибирске многодетный отец обвинил частную клинику в некачественной операции на ноге
Текст: КП-Новосибирск
Помощь врачей машинисту-обходчику котельного оборудования Евгению Белозерову понадобилась в августе 2024 года. Когда мужчина проверял трубы, шел по лесополосе и провалился правой ногой между поваленными деревьями. Сибиряк смог добраться до дома, но на следующий день боль стала еще сильнее, невозможно было наступить на ногу. Евгений четыре дня пытался лечиться самостоятельно, а потом обратился в частную клинику, где обслуживался по ДМС.
- Врачи частной клиники сделали УЗИ, взяли анализы. У меня диагностировали «вывих правой голени» и отправили лечиться домой. А еще диагностировали подагру, которая потом не подтвердилась. Три месяца я ходил с тросточкой или прыгал на одной ноге – было адски больно. Потом пошел в поликлинику, там назначили таблетки, но они мне не помогали. Затем я снова обратился все в ту же частную клинику, взял направление на МРТ. После него выяснилось, что у меня разрыв дельтовидной мышцы. Мне прописали ортез и лекарства, но легче не становилось, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Белозеров.
В декабре прошлого года Евгений снова взял больничный, в поликлинике ему ставили блокады, но они лишь немного облегчали состояние.
- В феврале 2025 года меня прооперировали в другой частной клинике – не в той, где поставили неверный диагноз. Мне сшили разорванные связки на ноге и вживили «якорь» - специальное устройство, которое держит мышцу натянутой и помогает срастаться. Однако после операции у меня стал сильно опухать сустав лодыжки, начала скапливаться жидкость - ее пришлось откачивать. На пятку мог наступить, но когда ставил носок - меня как будто сразу било током. Еще начались проблемы со спиной: были боли, возможно после спинальной анестезии во время операции. Мне предлагали вернуться на работу обходчика, но я не мог даже стоять больше часа - рассказал многодетный отец Евгений.
В августе 2025 года сибиряк обследовался в НИИТО: выяснилось, что вживленный в ногу «якорь» впился в кость - удалить его уже было нельзя.
- Из-за этого нога продолжала болеть, а еще онемели три пальца. Я делал прописанные врачами уколы, пил лекарства, прошел 45 физио-процедур, но ничего не помогало. Врачи объяснили, что нерв на пальце поврежден и его надо удалять, после чего все пальцы на ноге онемеют навсегда, - рассказал Евгений.
С результатами обследований многодетный отец обратился в ту частную клинику, где ему делали операцию. Медики, с его слов, предложили провести вторую операцию, чтобы попытаться исправить ситуацию.
- Хирурги подшили сухожилие, после чего отек стал спадать. Но боли никуда не делись и подвижность трех пальцев на правой ноге уже не вернуть. Прошло всего 13 дней, я пока передвигаюсь на костылях, нога еще не гнется. Очень надеюсь, что смогу нормально ходить и вернусь на работу, чтобы прокормить восьмерых детей, - рассказал Евгений Белозеров. – Сейчас я готовлю жалобу в прокуратуру и ищу адвоката, чтобы взыскать компенсацию морального вреда.
Тегиздравоохранение