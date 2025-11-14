В Бурятии объявили предостережение владельцу гастролирующего цирка

В Бурятии специалист территориального Управления Россельхознадзора установил, что владелец гастролирующего цирка нарушил требования по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель не направил уведомление о своей гастрольной деятельности. Это он должен был сделать за 10 дней до начала гастролей.

Надзорное ведомство объявило бизнесмену предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

«С начала 2025 года в Бурятии предостережения, касающиеся содержания и использования животных в культурно-зрелищных целях, получили 7 хозяйствующих субъектов», - отметили в Россельхознадзоре.

