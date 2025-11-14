Общество 14.11.2025 в 11:06

В Бурятии объявили предостережение владельцу гастролирующего цирка

Он не направил специальное уведомление
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии объявили предостережение владельцу гастролирующего цирка
Фото: freepik.com

В Бурятии специалист территориального Управления Россельхознадзора установил, что владелец гастролирующего цирка нарушил требования по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель не направил уведомление о своей гастрольной деятельности. Это он должен был сделать за 10 дней до начала гастролей.

Надзорное ведомство объявило бизнесмену предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

«С начала 2025 года в Бурятии предостережения, касающиеся содержания и использования животных в культурно-зрелищных целях, получили 7 хозяйствующих субъектов», - отметили в Россельхознадзоре.

Ранее «Номер один» сообщал, что нерп оставили без солнца в гастролирующем тюленарии.

Теги
цирк гастроли россельхознадзор

Все новости

В Бурятии земский учитель получит квартиру за 5,4 миллиона рублей
14.11.2025 в 11:17
В Бурятии объявили предостережение владельцу гастролирующего цирка
14.11.2025 в 11:06
В Забайкалье подросток впал в кому после удара по голове
14.11.2025 в 10:48
В Народном Хурале Бурятии обсудили бюджет
14.11.2025 в 10:35
«Боль была адской, пальцы онемели»
14.11.2025 в 10:32
Улан-удэнский пенсионер пострадал от АДовой машины
14.11.2025 в 10:28
В Улан-Удэ мальчик разбил лоб на свалке строительных отходов
14.11.2025 в 10:25
Бурятия увеличит расходы на инфраструктуру культуры и спорта
14.11.2025 в 10:15
КАМаз в Бурятии переехал пожилого мужчину
14.11.2025 в 09:59
Улан-удэнец лишился 790 тысяч рублей после звонка о «замене» домофона
14.11.2025 в 09:58
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Бурятии земский учитель получит квартиру за 5,4 миллиона рублей
Дороговизна жилья заставила депутатов Хурала вмешаться в этот процесс
14.11.2025 в 11:17
«Боль была адской, пальцы онемели»
В Новосибирске многодетный отец обвинил частную клинику в некачественной операции на ноге
14.11.2025 в 10:32
Бурятия увеличит расходы на инфраструктуру культуры и спорта
Федеральное финансирование программ вырастет более чем в два раза
14.11.2025 в 10:15
КАМаз в Бурятии переехал пожилого мужчину
Пенсионер скончался на месте
14.11.2025 в 09:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru