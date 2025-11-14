В Бурятии земский учитель получит квартиру за 5,4 миллиона рублей

Педагог, прибывший в Бурятию по программе «Земский учитель», получит квартиру в селе Кабанск стоимостью более 5,4 миллиона рублей. Жилье расположено в новом доме по улице Ленина и будет передано в безвозмездное пользование.Высокая стоимость квартиры потребовала особой процедуры оформления. Согласно республиканскому законодательству, передача государственного имущества дороже 5 миллионов рублей должна утверждаться депутатами Народного Хурала. Вчера на заключительном заседании осенней сессии парламентарии дали необходимое согласие на передачу недвижимости из республиканской в муниципальную собственность.Квартира была построена в рамках специальной программы по обеспечению жильем врачей и учителей. Ее остаточная балансовая стоимость составляет 5 391 409 рублей, что почти в четыре раза превышает кадастровую оценку в 1,4 миллиона рублей. После оформления всех документов жилье будет передано педагогу, переехавшему работать в сельскую местность.Программа «Земский учитель» реализуется в Бурятии с 2020 года и предусматривает не только единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей, но и предоставление служебного жилья. В Кабанском районе местные власти уже выразили готовность принять имущество — соответствующее решение было принято районным Советом депутатов в сентябре этого года.