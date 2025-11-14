Общество 14.11.2025 в 11:33

В Монголии приняли социально-ориентированный бюджет на 2026 год

В среднем социальные выплаты вырастут на 20%
Текст: Иван Иванов
В Монголии приняли социально-ориентированный бюджет на 2026 год
Фото: архив «Номер один»
Великий Государственный Хурал Монголии одобрил Закон о бюджете на 2026 год на своем пленарном заседании 12 ноября. 

Как сообщает портал «Монцамэ», общий объем сбалансированных бюджетных доходов страны прогнозируется на уровне 31,930 трлн тугриков, что эквивалентно 31,2% ВВП.

Общие расходы оцениваются в 32,980 трлн тугриков, или 32,2% ВВП, а общий дефицит сбалансированного бюджета - в 1,05 трлн тугриков, или 1% ВВП.

Основные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете на 2026 год включают повышение базовой заработной платы учителей в 2026 году – на это выделено 518,62 млрд тугриков. На повышение зарплаты врачей и медицинских работников выделено 19,3 млрд тугриков. 145 млрд тугриков направят на поддержку увеличения пенсий пожилым людям на 8,6%. Пенсии по инвалидности и пособия по уходу за ребенком увеличены на 20%, что позволит увеличить ежемесячные выплаты до 80 тыс. тугриков.

В целом бюджет Монголии можно назвать социально-ориентированным. Это достигается во-многом благодаря низким тратам на оборону. Впрочем, в последнее время ситуация меняется, в связи с ростом военных угроз монгольская армия активно перевооружается с учетом опыта современных войн. В том числе при поддержке Германии и стран ЕС, которые предоставляют стране современные вооружения. 

По данным портала Traiding Economics, военные расходы в Монголии выросли до 180 млн долларов США в 2024 году со 111 млн долларов США в 2023 году. Ранее в Монголии они в среднем составляли около 55 млн долларов США.
Монголия

