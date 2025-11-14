Общество 14.11.2025 в 11:39

Жительница Бурятии отсудила у минобороны РФ более 4 млн рублей

Это выкупная стоимость аварийного жилого помещения
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии отсудила у минобороны РФ более 4 млн рублей
Фото: архив «Номер один»

Жительница Кяхты отсудила у минобороны России более 4 млн рублей. Это выкупная стоимость квартиры, расположенной в аварийном многоквартирном жилом доме, который подлежит сносу.

Кроме того, в пользу женщины взыскали сумму убытков в связи с изъятием жилого помещения, компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт, судебные расходы, включая сумму, затраченную на проведение экспертизы.

«Также суд постановил после выплаты выкупной стоимости прекратить право собственности истца на данное жилое помещение, признать право собственности РФ», - отметили в Кяхтинском районном суде.

аварийное жилье суд минобороны

ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
