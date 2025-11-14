Жительница Бурятии отсудила у минобороны РФ более 4 млн рублей

Жительница Кяхты отсудила у минобороны России более 4 млн рублей. Это выкупная стоимость квартиры, расположенной в аварийном многоквартирном жилом доме, который подлежит сносу.

Кроме того, в пользу женщины взыскали сумму убытков в связи с изъятием жилого помещения, компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт, судебные расходы, включая сумму, затраченную на проведение экспертизы.

«Также суд постановил после выплаты выкупной стоимости прекратить право собственности истца на данное жилое помещение, признать право собственности РФ», - отметили в Кяхтинском районном суде.