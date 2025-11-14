Общество 14.11.2025 в 11:45

В Бурятии вложат полтора миллиарда в производство беспилотников

Федеральные средства помогут создать в республике центр разработки дронов
Текст: Станислав Сергеев
Фото: архив «Номер один»
В бюджете Бурятии на 2026 год произошло перераспределение средств в пользу промышленности и предпринимательства. Общий объем финансирования экономических программ превысит 7 миллиардов рублей, причем значительную часть составят федеральные средства.

Самый заметный проект будущего года — создание в республике центра разработки беспилотных авиационных систем. На эти цели из федерального бюджета поступит 1,46 миллиарда рублей. Это позволит создать сеть научно-производственных центров для испытаний дронов и их комплектующих.

Значительно увеличилась поддержка малого и среднего бизнеса. В 2026 году на эти цели направят 655,9 миллиона рублей, что более чем в четыре раза превышает уровень 2025 года. Основную часть средств — 530,6 миллиона рублей — составят федеральные субсидии.

Сельское хозяйство продолжит получать системную поддержку, хотя объем финансирования несколько снизится. На развитие АПК в 2026 году предусмотрено 1,46 миллиарда рублей. Основные средства пойдут на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и техническую модернизацию.

Особое внимание уделят развитию сельских территорий. На благоустройство дворов в дальневосточных регионах направят 111,1 миллиона рублей. Также продолжится строительство крупных культурных объектов в Улан-Удэ — Национального музея и театрально-культурного центра «Байкал».

При этом в 2026 году сократится финансирование некоторых программ. Например, экономическое развитие получит на 23% меньше средств, чем в 2025 году. Это связано с завершением части федеральных проектов и оптимизацией расходов регионального бюджета.

Муниципалитеты смогут получить субсидии на развитие общественной инфраструктуры — на эти цели зарезервировано 200 миллионов рублей. Однако дотации за достижения в развитии территорий выплачивать не будут — эту статью расходов решили оптимизировать.

Напомним, Народный Хурал принял бюджет будущего года только в первом чтении, ко второму чтению параметры главного финансового документа Бурятии могут быть существенно скорректированы.
