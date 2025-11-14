Общество 14.11.2025 в 12:36

Буряад Уласай Арадай Хуралай сесси үнгэрбэ

Текст: Служба информации "Номер один"
Буряад Уласай Арадай Хуралай сесси үнгэрбэ
Фото: Хурал Бурятии
Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ 14-дэхи сесси үнгэрбэ. Сессиин ажалда Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадаhан байна. Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов сессиин эхилхын урда тээ Арадай Хуралай Хүндэлэлэй Грамота hунгамал Валерий Доржиевта барюулаа. Мүн тиихэдэ hунгамалай тэмдэг Замбал Санжиевта барюулhан байна. «Единая Россия» партиин списогээр мандат абаhан тухай hануулая. 

Арадай Хуралай сесси дээрэ 34 асуудал зүбшэн хэлсэгдэhэн байна. Тэдэнэй 31-ниинь хуулиин проектнууд, 3-ниинь тогтоолнууд болоно. Буряад Уласай Конституцида нэмэлтэ хубилалтануудые оруулха асуудал нэн түрүүн hунгамалнууд зүбшэн хэлсээ. Удаань кадрова хоер асуудал хараhан байна. 

Нютагай өөhэдын хүтэлбэриин ажаябуулгые эмхидхэхэ асуудалда Арадай Хуралай hунгамалнууд онсо анхарал хандуулаа. Гол шухала асуудалнуудай нэгэн гэхэдэ, 2026-2028 онуудтахи уласай бюджет тухай хуулиин проект нэгэдэхи уншалгаар баталагдаа. 

Буряад Уласай Арадай Хуралай 14-дэхи сесси дээрэ ниигэмэй, хүдөө ажахын hалбаринуудта хабаатай асуудалнууд зүбшэгдэhэн байна. Газарай хуулинууд, худалдаа-наймаанай талаар, мүн тиихэдэ экономикын асуудалнуудай талаар хуулинуудта нэмэлтэ хубилалтанууд оруулагдаhан байна. 
хурал

