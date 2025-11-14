Общество 14.11.2025 в 12:46

В Бурятии 20 миллиардов рублей направят на дороги, очистные и поддержку авиаперевозок

Такая сумма заложена в бюджете будущего года, принятого в первом чтении
Текст: Станислав Сергеев
Фото: архив «Номер один»
В следующем году власти Бурятии планируют вложиться в инфраструктуру - общий объем финансирования превысит 19,8 миллиарда рублей. Значительную часть средств составят федеральные деньги, которые направят на ремонт дорог и модернизацию коммунального хозяйства.

Как следует из бюджета будущего года, который депутаты Хурала приняли вчера в первом чтении, на развитие транспорта и дорожного хозяйства планируют потратить 14,8 миллиарда рублей. Самые крупные вложения предусмотрены для дорожной сети - 7,25 миллиарда рублей, причем 5,54 миллиарда поступят из федерального бюджета. В планах - привести в нормативное состояние автомобильные дороги регионального и местного значения. На эти цели направят 5,24 миллиарда рублей федеральных средств. Также в Улан-Удэ внедрят интеллектуальные транспортные системы для автоматизации управления дорожным движением.

Особое внимание уделят реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ и Северобайкальске. На эти цели выделят 3,35 миллиарда рублей, из которых 3,32 миллиарда составят федеральные средства. Это позволит улучшить экологическую ситуацию на Байкальской природной территории.

Муниципалитеты получат существенную поддержку для содержания жилищно-коммунального хозяйства. На возмещение выпадающих доходов от льготных тарифов в отдаленных районах республики направят 256,3 миллиона рублей. Также предусмотрены средства на подготовку к отопительному сезону - 126,5 миллиона рублей.

Продолжится переселение граждан из аварийного жилья в зоне БАМа. На эти цели заложено 213,1 миллиона рублей, в основном за счет федеральных средств. Это поможет улучшить жилищные условия людей в северных районах республики.

Значительные средства направят на поддержку транспортной связности. Авиаперевозчикам компенсируют часть затрат на региональные рейсы - на эти цели предусмотрено 45 миллионов рублей. Сохранится субсидирование пригородных поездов - 103,1 миллиона рублей. Муниципалитеты получат 218,1 миллиона рублей на оплату лизинга автобусов, приобретенных в предыдущие годы.

На энергетику в 2026 году направят 224,4 миллиона рублей. Основные средства пойдут на технологическое присоединение к электрическим сетям - 187,6 миллиона рублей. Также предусмотрена компенсация затрат энергоснабжающих организаций в отдаленных районах.

Несмотря на значительные инвестиции, некоторые программы все же сократятся. Финансирование градостроительного планирования уменьшится на 29,2 миллиона рублей, а средства на информирование граждан о вопросах ЖКХ сократятся на 1,1 миллиона рублей.

Напомним, ко второму чтению параметры главного финансового документа Бурятии могут быть существенно скорректированы.
бюджет

