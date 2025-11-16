Жительницы Улан-Удэ жалуются на домогательства в общественном транспорте

В улан-удэнском общественном транспорте участились случаи домогательств к женщинам. Социальные сети превратились в площадку, где жительницы нашего города делятся тревожными и шокирующими историями, чувствуя себя беззащитными перед наглостью некоторых пассажиров.На прошлой неделе в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» появился пост от девушки, столкнувшейся с откровенным хамством в автобусе по пути на работу. Сосед дважды положил свою руку ей на ногу. Если в первый раз она попыталась не придать этому значения, то во второй раз потребовала прекратить. В ответ мужчина молча вышел на следующей остановке.Еще более возмутительный инцидент произошел накануне. Анонимный автор нового поста рассказала, как в переполненной маршрутке неизвестный схватил ее за ягодицы.«Стою, слушаю аудиокнигу и вдруг чувствую, как сзади, там, чуть пониже спины, стало тепло, - вспоминает она. - Не сразу поняла, что такое... Не просто задел случайно, а прямо схватился и держал».От неожиданности и наглости происходящего девушка растерялась. Когда же она пришла в себя и обернулась, фроттерист уже пробирался к выходу и быстро скрылся.«Впервые я подверглась такому домогательству «под шумок» в Москве, в переполненном вагоне метро. Сзади пристроился мужчина и начал тереться интимным местом об меня. Я сначала не поняла, но потом дошло. Честно, сильно растерялась от неожиданности и наглости человека. Но хорошо, что я стояла у выхода и просто быстро выбежала на остановке. Было очень неприятно и мерзко от такого поведения. Не стала оборачиваться и смотреть в лицо этому человеку, - вспоминает о подобном случае Тамара.Все эти истории объединяет не только наглость злоумышленников, пользующихся давкой и анонимностью, но и реакция жертв: растерянность, ступор и непонимание, как правильно действовать. Кричать в полном салоне, чтобы показаться «истеричкой»? А если придется подвергнуться насмешкам или даже агрессии со стороны общества? Все эти страхи заставляют многих молчать, а значит, поощряют действия извращенцев.«Показалось, что орать в такой ситуации как-то глупо, - добавила пострадавшая. - Теперь даже как-то боюсь ездить в давке».У многих возникают резонные вопросы, что делать и куда обращаться? Советы экспертов, как правило, сводятся к нескольким ключевым действиям. Несмотря на растерянность и смущение, эксперты все же рекомендуют не молчать. Необходимо решительно и громко потребовать прекратить домогательства: «Уберите руку!», «Не трогайте меня!». Это привлечет внимание окружающих и поставит хама в неловкое положение».По возможности стоит обратиться к водителю. Ведь он является ответственным лицом за порядок в салоне. В том числе можно сразу обратиться в полицию, позвонить по номеру «102» или «112». Постарайтесь как-то зафиксировать внешность нарушителя и по возможности - номер маршрута и время.И последний, скорее психологический совет. Не нужно бояться выглядеть смешно. Ваша безопасность и достоинство важнее мнения окружающих.В Улан-Удэ несколько лет назад активистки движения начинали активную борьбу с уличными хамами. Их инициатива была заметна в городе: на стенах, столбах и водосточных трубах появились стикеры с инструкциями, как противостоять домогательствам. Каждая такая наклейка содержала QR-код, ведущий на сайт проекта «РукиФу!», где можно найти актуальные советы и поддержку.«Мы призываем каждую обрести голос и силу, чтобы дать отпор тому, кто покушается на наше личное пространство, лезет с ненужными вопросами, распускает руки или пытается познакомиться, когда вы этого не хотите. Мы создали краткую инструкцию «Как противостоять домогательствам и приставаниям в общественных местах» и хотим, чтобы ее прочитала каждая. Прочтите сами, отправьте подруге, сестре, маме. Это несложные действия, которые помогут избежать подобных ситуаций в дальнейшем», - писали ранее на своем сайте активисты движения.Но, по всей видимости, ярко вспыхнув, движение угасло. По крайней мере сайт движения не работает и более подробной информации в защиту от домогательств женщин мы не нашли. Напомним, что хотя официально в России феминистические движения не запрещены, но в целом на фоне идеологии «традиционных семейных ценностей» слишком радикальные идеи могут публично осуждаться и высмеиваться.Зачастую молчание и страх - главные союзники тех, кто позволяет себе переходить границы дозволенного. Только открыто говоря о проблеме и давая отпор, можно сделать поездки в общественном транспорте безопасными для всех.