Общество 14.11.2025 в 14:25

«Поднялась почти на метр»: в Улан-Удэ топит гаражный кооператив

Пока причина этой неприятности неизвестна
Текст: Карина Перова
Фото: Народный фронт в Бурятии

В Улан-Удэ больше месяца назад начало топить гаражный кооператив № 26. Хозяин одного из гаражей пожаловался активистам Народного фронта, что вода в смотровой яме поднялась почти на метр, и она уже позеленела. Пользоваться и хранить там что-то – невозможно.

В некоторых гаражах уровень воды достиг пола. Из-за сырости на стенах и потолках появился конденсат. Пока причина этой неприятности неизвестна.

«Хозяева гаражей считают, что проблема кроется в сетях «Водоканала», которые расположены рядом, как раз на уровне смотровых ям. Они уже обращались к ресурсникам, но те заявили – дело в грунтовых водах», - отметили в ОФН по Бурятии.

«Народники» обратились в прокуратуру района. Общественники считают, что необходимо обследовать сети и устранить причину подтопления.

