В Бурятии коровий крематорий напугал людей

В непосредственной близости от сел Старый Онохой и Онохой началось строительство завода по утилизации павшего скота, который в народе уже окрестили «коровьим крематорием». Возмущение людей вызывает тот факт, что объект будут строить без публичных слушаний, а главное - туда планируют свозить мертвых животных из всех районов республики. При этом власти настаивают, что современные технологии сделают предприятие абсолютно безопасным для экологии и здоровья людей.Негодование жителей Онохоя выплеснулось в местный телеграм-канал «Весь Онохой», где люди стали задавать вопросы о законности строительства. «Кто дал разрешение на возведение объекта и должны ли перед этим проводить сход или публичные слушания, где учитывается мнение народа?» - интересуются местные жители.Известно, что предприятие появится на горе напротив Старого Онохоя, недалеко от трассы. Раньше рядом была свалка. Очевидцы рассказали, что рабочие уже завезли вагончики, огораживают территорию. Особое беспокойство у людей вызывает именно то, что завод станет централизованным местом утилизации для всей республики.В местном паблике со ссылкой на районную администрацию пояснили, что в октябре этого года в муниципалитет обратился инвестор из Хакасии, готовый вложить средства в строительство высокоэкологичного крематория для животных. До этого они планировали построить данный объект в Иволгинском районе, но подходящего участка там не нашлось.«Кадастровый инженер, депутат районного Совета депутатов Татьяна Васильевна Коломейцева предложила отмежеванный и подходящий по назначению участок для размещения отходов в Старом Онохое. На совещании этот участок одобрен, хотя были и другие предложения. Руководством поселения «Поселок Онохой» в октябре же выдано разрешение на размещение на данном участке строительных конструкций. Земельный участок пока инвестору не передан», - добавили в телеграм-канале «Весь Онохой».Действующий глава городского поселения «Поселок Онохой» Антон Павлюк заверил, что завод по уничтожению биологических отходов будут строить при использовании инсенератора - промышленной установки для термического обезвреживания отходов.Министерство сельского хозяйства Бурятии выступает с развернутыми объяснениями, пытаясь успокоить общественность. Чиновники подчеркивают, что биологические отходы на предприятии будут уничтожать в сертифицированных современных сжигающих установках при температуре 1200°C. После их направят в камеру досжига, что исключает образование вредных газов и неприятных запахов. После сжигания остается 5% негорючего остатка, который можно захоранивать на полигонах.- Холодильные камеры предотвратят любые запахи на территории завода даже во время подвоза биоотходов. Завод расположен в 1,5 км от жилой зоны, что в три раза превышает установленные законом требования. После завершения строительства проведут контрольные замеры воздуха в пяти точках для подтверждения экологической безопасности. Предприятие будет контролироваться целым рядом заинтересованных органов: Государственной ветеринарной службой, Роспотребнадзором, Россельхознадзором и Минприроды РБ, - прокомментировали в Минсельхозе РБ.Создание завода продиктовано новыми федеральными требованиями. Согласно приказу Минсельхоза России № 677, биоотходы нужно утилизировать путем выкапывания траншей и сжигания с использованием горючих материалов по согласованию с МЧС. Создание новых скотомогильников запрещено уже сейчас, а использование старых возможно только до 2030 года.Как отмечали в Минсельхозпроде Бурятии, предприятие организует централизованный вывоз трупов скота из всех районов. В отдаленных районах для их накопления установят холодильные камеры. В министерстве подчеркнули, что за процессами будет следить Госветслужба, фиксируя все в системе «Меркурий».- Новый завод позволит передать эту задачу профессионалам, обеспечивая законную утилизацию. Предоставлять биоотходы для утилизации не обязанность, а возможность. При желании гражданин также может утилизировать трупы своими силами в скотомогильниках до 2030 года и через сжигание в траншеях, - добавили в профильном министерстве.Общая стоимость проекта составляет почти 31 млн рублей. На заводе будут утилизировать около 1200 тонн отходов в год. Появятся 15 новых рабочих мест. Отмечается, что предприятие зарегистрировано по месту расположения и налоговые отчисления будут поступать как в бюджет Заиграевского района, так и сельского поселения.Проблема утилизации биологических отходов в Бурятии имеет давнюю историю. Еще в ноябре 2024 года Управление ветеринарии республики сообщало о ликвидации всех небезопасных скотомогильников.- На момент начала реализации программы в 2019 году в регионе насчитывалось 149 небезопасных скотомогильников. Все они были закрыты, продезинфицированы и демонтированы после проведения необходимых проверок почвы на наличие возбудителя сибирской язвы. Процесс ликвидации включал сжигание конструкций на месте и последующую засыпку грунтом, - сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.Тогда же ведомство сообщало, что в Бурятии функционирует 27 скотомогильников, полностью соответствующих нормам законодательства. Однако, согласно новому закону, принятому Госдумой, строительство новых скотомогильников запрещено, а существующие объекты должны прекратить свое функционирование к 2030 году.Ситуация в Онохое стала типичным примером конфликта между технологическим прогрессом и общественными настроениями. С одной стороны, строительство современного завода решает проблему утилизации биологических отходов в условиях новых законодательных ограничений. С другой - местные жители требуют участия в принятии решений, которые напрямую затрагивают их жизнь и окружающую среду.Заверения властей о безопасности технологий пока не находят отклика у онохойцев. История показывает, что доверие к подобным объектам приходит только со временем и при условии строгого соблюдения всех экологических норм. Пока же жителям села предстоит привыкнуть к мысли, что их тихий уголок может стать центром республиканской системы утилизации биологических отходов, как обещается, современной и безопасной.