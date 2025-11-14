В Улан-Удэ увеличат число автобусов в вечернее время. Сегодня на загруженные направления дополнительно выйдут семь машин. Сейчас на маршрутах работают 152 автобуса, отметили в МУП «Городские маршруты».

Предварительно для усиления выбраны такие направления, как Дивизионная, Стеклозавод, Левый берег, Восточный, 100-е кварталы. В целом будут опираться на данные интеллектуальной транспортной системы города.

«Мы планируем усиление нашей работы в период снегопада. Коллеги из центра управления дорожного движения помогут нам в мониторинге остановочных пунктов, где больше всего пассажиров, и соответственно в этих направлениях будут направлены автобусы», - сказал директор предприятия Олег Зайцев.

Ранее «Номер один» сообщал, что комитет по транспорту мэрии обратился к водителям с просьбой не ездить без надобности по улице Коммунистическая. Из-за перекрытия улиц теперь через остановку «Советская» проходит на 15 маршрутов больше.