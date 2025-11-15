В Улан-Удэ сгоревший в доме смартфон облегчил бюджет на десятки миллионов рублей

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Верховного суда Бурятии, обязывающее администрацию Улан-Удэ переселить жильцов аварийного деревянного дома на улице Вертолетной до конца 2025 года и выплатить им компенсации из городского бюджета для приобретения нового жилья. Однако намеченный срок, скорее всего, будет сорван. Причина - тяжелейшее финансовое положение городского бюджета, который не располагает необходимыми для этого средствами.Этот дом, построенный в 1938 году из долговечных лиственницы и сосны, в условиях сухого климата мог бы простоять еще сотню лет. Однако в советский период, когда здание принадлежало государству, его не оснастили центральным отоплением, водопроводом и канализацией. Парадокс эпохи: в космос летали, а элементарными удобствами, в том числе газом, граждан за Байкалом обеспечить так и не смогли.Без инфраструктуры дом постепенно ветшал, утрачивая устойчивость к перепадам температур и отчасти к асоциальному поведению некоторых жильцов. После приватизации в 90-е владельцы, получив права собственности, не стали проводить капитальный ремонт. Проблема таких деревянных многоквартирных домов - в «трагедии общности»: каждый отвечает за свою квартиру, но никто не несет полноценной ответственности за общее имущество. В результате то, что принадлежит всем, часто не ценится никем, что и ведет к постепенному разрушению.Власти также махнули рукой, годами не уделяли дому на Вертолетной должного внимания, и его состояние планомерно ухудшалось. Здание превращалось в место, глядя на которое страшно представить, что в нем вообще можно хоть как-то жить.Тем не менее он мог бы простоять еще долго, если бы не пожар, произошедший в прошлом году по вине одной из жительниц. После возгорания от зарядки смартфона часть семей была вынуждена переехать в съемное жилье, фактически лишившись собственного крова.Еще до официального признания дома аварийным в нем начала действовать неформальная схема, популярная в нулевые. Суть ее заключалась в том, чтобы скупать жилье в обреченных на снос бараках за бесценок, причем часто у отчаявшихся или злоупотреблявших алкоголь собственников. «Переселенцы» рассчитывали, войдя в официальную программу расселения, получить вместо ветхого жилья новые квартиры или денежные компенсации. Для этого необходимо было получить у чиновников информацию о том, какие дома попадут под признание аварийными, а затем как это соотносится с планами города по приоритетному сносу в рамках комплексного развития.Однако в последние годы правила изменились: вместо квартир в новостройках теперь выплачивают денежные компенсации. Их размер, как правило, не успевает за растущими ценами на рынке недвижимости, из-за чего на эти средства почти невозможно купить равноценное жилье. И даже за эти недостаточные суммы жильцам аварийных домов приходится вести настоящую борьбу с властями.Мэрия Улан-Удэ запланировала снос дома и выдачу денежных компенсаций его жильцам аж до 2030 года. Мотивируя это нехваткой средств и большими очередями на переселение жильцов таких же домов. Учитывая, какое значение Следственный комитет и прокуратура придают критическим публикациям в СМИ, жильцы обратились в ряд медиаресурсов, и проблема дошла до главы Следкома Бастрыкина. После этого жильцы выиграли у мэрии Улан-Удэ вначале в Советском райсуде, затем в Верховном суде Бурятии с вердиктом - решить вопрос до конца 2025 года. Примечательно, что везде прокуратура занимала активную позицию, выступая в интересах жильцов. Восьмой кассационный суд в Кемерово подтвердил решение. Сейчас уже конец года, времени на раскачку нет. Но зато есть огромная очередь нуждающихся в переселении.Всего, по данным министерства строительства и ЖКХ, в Улан-Удэ 330 домов признаны аварийными и подлежащими расселению. Из них домов, по которым существуют вступившие в силу судебные решения – 63, с общей площадью жилых помещений 26,73 тыс. кв. м. Денег на переселение даже части домов у мэрии нет. Средства на такие цели в основном дает Москва и республика. В 2026 году ожидается переселение семи многоквартирных домов в Улан-Удэ и шести - в районах. На эти цели планируется выделить 566 млн рублей, деньги в основном (65,7%) предоставляет федеральный центр, также будет финансирование из республиканского бюджета (34,3%).На переселение из аварийного жилья в ближайшие годы из федерального Фонда развития территорий планируют выделить региону 1,7 млрд рублей.В целом эта программа несет серьезные риски для бюджетов всех уровней. Объем ветхого жилья продолжает расти, а его содержание оставляет желать лучшего. По мере того, как приватизированные квартиры в таких домах официально признаются аварийными, на государство ложится все возрастающая финансовая нагрузка: необходимо изыскивать средства как на прямые выплаты населению, так и на строительство нового жилья.По сути, программа работает по принципу «вертолетных денег», когда значительные средства распределяются сверху для стимулирования спроса на жилье. Однако финансируемый из бюджета механизм приносит выгоду в первую очередь ограниченному кругу участников - части переселенцев и девелоперам, которые, строя новое жилье, получают стабильную прибыль.Долгое время эта схема, пусть и со скрипом, функционировала на фоне высоких цен на нефть, когда федеральный бюджет был переполнен доходами. Но ситуация кардинально изменилась: снижение нефтяных цен и наступление рецессии привели к резкому сокращению бюджетных доходов. Начинается фаза жесткой экономии, и перспективы выполнения программы расселения в прежних объемах выглядят все более туманными.Весьма информированный источник в правительстве республики не исключил «коррекцию» программы переселения в связи с растущим дефицитом бюджетов всех уровней. Окончательная судьба расселения аварийного жилья прояснится на декабрьской сессии Народного Хурала, где бюджет будет принят во втором чтении: сохранят ли трехлетнюю программу в полном объеме или пойдут на сокращение.Теперь у жильцов дома на Вертолетной, имеющих на руках решения всех судов, остается одна задача - успеть вскочить в последний вагон уходящей программы. Однако ее перспективы все дальше улетают за горизонт из-за грядущего сокращения социальных и инфраструктурных расходов.