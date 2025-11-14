В Заиграевском районе Бурятии полностью открыли движение на участке дороги

В Заиграевском районе Бурятии полностью открыли движение на участке трассы. Напомним, ограничения ввели вечером 12 ноября. На 31 км ремонтируемого участка автодороги Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск (25-40 км) запустили движение в обе полосы.

При этом там действуют ограничения скорости, установлены временные дорожные знаки. В ГКУ «Бурятрегионавтодор» просят водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными.

Ремонтные работы планируют завершить в 2026 году.