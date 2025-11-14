В Улан-Удэ в вечерний час пик запустят два дополнительных трамвая

Помимо семи дополнительных автобусов, сегодня вечером в Улан-Удэ запустят еще два трамвая по маршруту № 2. Это один из самых загруженных маршрутов. Вагоны выйдут на линию к концу рабочего дня, в час пик. В мэрии подчеркнули, что это сократит время ожидания трамвая с 7-8 минут до 5-6.

«Сегодня мы уже усилили в первый час пик, это утреннее время, 7 часов. Второй час пик, который у нас будет после 5 часов вечера, мы усилим также двумя трамваями по маршруту №2. Если утренние вагоны мы запустили по маршруту № 1, то вечером мы будем по другому маршруту - обратно людей вывозить с работы домой», - сказал главный инженер МУП «Управление трамвая» Баир Тугай.

Для равномерного распределения пассажиропотока между вагонами горожан просят не садиться в первый попавшийся трамвай. Людей призывают дождаться следующего. Благодаря этому не будет давки, подчеркнул специалист предприятия.