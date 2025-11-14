Общество 14.11.2025 в 16:12

В Улан-Удэ в вечерний час пик запустят два дополнительных трамвая

На линию выйдет больше «двоек»
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ в вечерний час пик запустят два дополнительных трамвая
Фото: архив «Номер один»

Помимо семи дополнительных автобусов, сегодня вечером в Улан-Удэ запустят еще два трамвая по маршруту № 2. Это один из самых загруженных маршрутов. Вагоны выйдут на линию к концу рабочего дня, в час пик. В мэрии подчеркнули, что это сократит время ожидания трамвая с 7-8 минут до 5-6.

«Сегодня мы уже усилили в первый час пик, это утреннее время, 7 часов. Второй час пик, который у нас будет после 5 часов вечера, мы усилим также двумя трамваями по маршруту №2. Если утренние вагоны мы запустили по маршруту № 1, то вечером мы будем по другому маршруту - обратно людей вывозить с работы домой», - сказал главный инженер МУП «Управление трамвая» Баир Тугай.

Для равномерного распределения пассажиропотока между вагонами горожан просят не садиться в первый попавшийся трамвай. Людей призывают дождаться следующего. Благодаря этому не будет давки, подчеркнул специалист предприятия.

Теги
общественный транспорт

Все новости

Шашист из Бурятии взял две медали чемпионата мира в Турции
14.11.2025 в 17:25
Мошенница из Забайкалья обманула трех жителей Улан-Удэ
14.11.2025 в 17:16
Первый за Уралом инновационный офис «Ростелекома» для корпоративных клиентов открылся в Улан-Удэ
14.11.2025 в 17:04
Иркутск купается в деньгах
14.11.2025 в 16:57
Житель Улан-Удэ внаглую присвоил чужой BMW
14.11.2025 в 16:35
В Улан-Удэ в вечерний час пик запустят два дополнительных трамвая
14.11.2025 в 16:12
«Неизвестные герои Севера»
14.11.2025 в 15:32
В Заиграевском районе Бурятии полностью открыли движение на участке дороги
14.11.2025 в 15:17
В Улан-Удэ увеличат число автобусов в вечернее время
14.11.2025 в 14:45
«Поднялась почти на метр»: в Улан-Удэ топит гаражный кооператив
14.11.2025 в 14:25
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Мошенница из Забайкалья обманула трех жителей Улан-Удэ
Она выманила у них более 3 млн рублей
14.11.2025 в 17:16
Иркутск купается в деньгах
Бюджет города на 2026 год принят с профицитом 400 млн рублей
14.11.2025 в 16:57
«Неизвестные герои Севера»
Этот мультимедийный проект рассказывает о людях, чьи судьбы были связаны с освоением Арктики и Северного морского пути
14.11.2025 в 15:32
В Заиграевском районе Бурятии полностью открыли движение на участке дороги
При этом там действуют ограничения скорости
14.11.2025 в 15:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru