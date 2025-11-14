Общество 14.11.2025 в 16:57

Иркутск купается в деньгах

Бюджет города на 2026 год принят с профицитом 400 млн рублей
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Городская дума Иркутска на внеочередном заседании утвердила бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Доходная часть казны в будущем году составит 37,8 млрд рублей при расходной в 37,4 млрд рублей, что формирует профицит в размере 400 млн рублей. Об этом сообщает «Сибирское информационное агентство»

Большая часть городской казны – 21,2 млрд рублей или 57% всех расходов – будет направлена на социальную сферу. Эти средства пойдут на оплату труда, обеспечение питанием детей, ремонт школ и обновление материально-технической базы.

На городское хозяйство предусмотрено 9,9 млрд рублей, что составляет 26% бюджета. Эти средства будут направлены на ремонт и содержание дорог, обновление парка муниципального транспорта, пассажирские перевозки и благоустройство.

«Бюджет также включает финансирование развития инженерной инфраструктуры и жилищного хозяйства. Сохранены все существующие меры поддержки горожан, предусмотренные в предыдущие годы», – сообщил мэр города Руслан Болотов.

Социально-ориентированный бюджет города и удивительный по сегодняшним временам профицит связан с ростом НДФЛ - основного налога в муниципалитетах. А также отсутствием оборонных выплат, которые являются прерогативой федерального и регионального уровней власти. Тем самым городской бюджет отличается большей сбалансированностью от областного, который верстается с дефицитом и испытывает сложности с выплатами зарплат бюджетникам.
