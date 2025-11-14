Общество 14.11.2025 в 17:16

Мошенница из Забайкалья обманула трех жителей Улан-Удэ

Она выманила у них более 3 млн рублей
Текст: Карина Перова
Мошенница из Забайкалья обманула трех жителей Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»

Мошенница из Забайкалья обманула трех жителей Улан-Удэ. В 2020 году она размещала в социальных сетях заведомо ложную информацию об инвестиционной деятельности. Улан-удэнцы поверили ей, перечислив свои деньги. С октября 2020 по декабрь 2021 года она получила от них более 3 млн рублей.

Прокуратура Бурятии направила обвинительное заключение по уголовному делу в Читинский районный суд Забайкальского края для рассмотрения по существу.

Аферистке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет и с ограничением свободы на срок до 2 лет.

мошенничество

