На заснеженные дороги Улан-Удэ выехали песочницы

В Улан-Удэ снова повалил снег, поэтому 17 «песочниц» сейчас активно приступили к работе на дорогах города, сообщают в мэрии города.

- На базе Комбината стоит очередь на погрузку песка. Работа идёт быстро и чётко. Главное, это быстро доехать до места назначения. Преодолевать заторы им будут помогать экипажи ГИБДД, - сообщили в мэрии города.

Фото: мэрия города