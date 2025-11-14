Общество 14.11.2025 в 17:40

На заснеженные дороги Улан-Удэ выехали песочницы

В борьбе с гололедом им помогают экипажи ГИБДД
A- A+
Текст: Елена Кокорина
На заснеженные дороги Улан-Удэ выехали песочницы

В Улан-Удэ снова повалил снег, поэтому 17 «песочниц» сейчас активно приступили к работе на дорогах города, сообщают в мэрии города.

- На базе Комбината стоит очередь на погрузку песка. Работа идёт быстро и чётко. Главное, это быстро доехать до места назначения. Преодолевать заторы им будут помогать экипажи ГИБДД, - сообщили в мэрии города.

 Фото: мэрия города

Теги
снег

Все новости

На опасных спусках и подъемах в Улан-Удэ поставили ящики с песком
14.11.2025 в 17:50
На заснеженные дороги Улан-Удэ выехали песочницы
14.11.2025 в 17:40
Шашист из Бурятии взял две медали чемпионата мира в Турции
14.11.2025 в 17:25
Мошенница из Забайкалья обманула трех жителей Улан-Удэ
14.11.2025 в 17:16
Первый за Уралом инновационный офис «Ростелекома» для корпоративных клиентов открылся в Улан-Удэ
14.11.2025 в 17:04
Иркутск купается в деньгах
14.11.2025 в 16:57
Житель Улан-Удэ внаглую присвоил чужой BMW
14.11.2025 в 16:35
В Улан-Удэ в вечерний час пик запустят два дополнительных трамвая
14.11.2025 в 16:12
«Неизвестные герои Севера»
14.11.2025 в 15:32
В Заиграевском районе Бурятии полностью открыли движение на участке дороги
14.11.2025 в 15:17
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
На опасных спусках и подъемах в Улан-Удэ поставили ящики с песком
Они помогут оперативно подсыпать тротуары
14.11.2025 в 17:50
Мошенница из Забайкалья обманула трех жителей Улан-Удэ
Она выманила у них более 3 млн рублей
14.11.2025 в 17:16
Иркутск купается в деньгах
Бюджет города на 2026 год принят с профицитом 400 млн рублей
14.11.2025 в 16:57
В Улан-Удэ в вечерний час пик запустят два дополнительных трамвая
На линию выйдет больше «двоек»
14.11.2025 в 16:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru