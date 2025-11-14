На опасных спусках и подъемах в Улан-Удэ поставили ящики с песком

Для оперативного реагирования в непогоду, особенно во время снегопадов, на опасных спусках и подъемах в Улан-Удэ размещены ящики с песком. Они предназначены для работы уборщиков территорий, чтобы можно было оперативно подсыпать тротуары.

Также улан-удэнцы могут самостоятельно использовать при необходимости песок, проявляя бдительность и оперативно устраняя скользкость на дорогах.

- Мы видим в социальных сетях видео, как наши горожане подсыпают дороги возле своих домов. Вчера вечером молодые ребята с тележкой песка подсыпали дорогу, сняли видео и показали свою работу. Молодцы, благодарим, спасибо за помощь. Подсыпать везде, возле каждого дома и тд крайне сложно, люди понимают, если им несложно, даже помогают, делают доброе дело для всех, - поблагодарил Артур Пишков, главный инженер Комбината по благоустройству.

Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц, о пустых ящиках можно через чат бот: @dispmbukbu_bot

Фото: мэрия Улан-Удэ